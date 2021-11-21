شرح تثبيت لعبة كول اوف ديتي الموسم 10 آخر إصدار Call of Duty Mobile

لعبة كول اوف ديتي هي من الألعاب التي قد تم تصميها بغرض اللعب عليها من الهاتف المحمول وتعتبر واحدة من أجمل الألعاب الجماعية إذ يتنافس فيها أكثر من 100 لاعب في نفس الوقت من أجل الفوز في مباراة محاكاة الواقع لما تحتوي عليه من رسومات واقعية ثلاثية الأبعاد تعمل في محيط اللعبة كي تضيف إليها الكثير من الحماس .

مميزات لعبة كول اوف ديتي

تخضع لعبة Call of Duty Mobile عش حماس إلى المزيد من المميزات التي تجعل منها لعبة محبوبة لدي الكثيرون.

كما بها من ألعاب الخرائط والمنافسات الجماعية خريطة باتل رويال العالمية.

يوجد بها العديد من عناصر التحكم السهلة التي تعمل على تهيئة المناخ المناسب للعب.

تحتوي على رسومات حماسية ثلاثية الأبعاد بالإضافة إلى إتاحة اللعبة لميزة الدردشة الصوتية.

كيفية اللعب في عش حماس

لعبة كول اوف ديتي تدخلك ضمن عشرات من الشخصيات المختلفة التي يكون لكل منها ذي مختلف تتنافس وسط مجموعة كبري من الذخائر والأسلحة الفتاكة، وعليك في هذه اللعبة الدخول الجيد وسط ساحة المعركة واستبعاد الخوف من حياتك بداخل اللعبة حتي تتمكن من الهيمنة على الساحة وتدمير الأعداء بالاستعانة بما لديك من مهارات في إطلاق النار .

مهارات لعبة كول اوف دايتي

يوجد باللعبة الكثير من المهارات التي تعمل على تمكين اللاعب من الفوز وفقا لخطة استراتيجية محددة.

كما تعمل على مساعدة اللاعبين في الحصول على الفوز والانتصار في المعركة.

يوجد الكثير من الاختيارات بداخل اللعبة تعمل على التعقيد كي تصبح اللعبة اكثر إثارة في مجال الحرب.

عليك الدفاع عن النفس ضد الأعداء والاستعانة بالملابس والمعدات وكافة المستلزمات المتاحة لك في اللعبة .

ما يحتاج إليه تحميل لعبة كول اوف دايتي

تحتاج اللعبة إلى هاتف محمول يعمل بنظام الاندرويد 4.3 والأحدث

إصدار اللعبة الحالي 1.0.29

حجم اللعبة يتباين بحسب حجم الجهاز.

تم تحديثها في 13 نوفمبر 2021.

عمليات التثبيت للعبة تتمثل في 100.000.000

ويوجد العديد من المميزات الجديدة الخاصة باللعبة مثل لعبة ببجي التحديث الجديد، والتي يكون منها المطاردة التنافسية التي يدفع من خلالها فارس التمبلر اللاعب بواسطة خريطة اللعب التي تستوعب كافة اللاعبين في نفس الوقت لمزيد من الإثارة وزيادة الحماس .