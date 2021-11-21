تحديث ببجي موبايل PUBG MOBILE 1.7 اخر اصدار للاندرويد والايفون والكمبيوتر

تحديث لعبه ببجي الكثير من محبي الألعاب الإلكترونية يرغبون في القيام بخطوات تنزيل التحديث الخاص باللعبة الإلكترونية القتالية الشهيرة ببجي، وفيما يلي من مستعرض الفقرات القادمة نتعرف بمزيد من الإيضاح والتفصيل على أهم المعلومات التي تتعلق بما قد تم إجرائه من تحديث قد قام بها مطورو اللعبة القتالية ببجي، ومختلف ما قد تم إلحاقه من تطويرات باللعبة يتضمنه هذا التحديث، وهذا ما يود التعرف عليه الكثير من محبي لعب تلك اللعبة، وفيما يأتي البيان الكامل عما يخص ذلك التحديث، وبمزيد من التفاصيل.

تحديث اللعبة الإلكتروني ببجي

من خلال الاطلاع على كل ما تقوم المنصة الإلكترونية التي تتبعها اللعبة ببجي موبايل نجد أن المزيد من التفاصيل فيما يخص التحديثات قد تم عملها في النظام الخاص بتلك اللعبة، وهذا ما قد يعني بالفعل أن مختلف لاعبي الببجي بصدد التعامل مع نظام شديد للتحديث ممتلئ بالمزيد من الإضافات البراقة، والتي تجذب للعبها حيث يعد استعمال ببجي المحدثة مختلف عن الببجي العادية، وهذا ما قد حرص عليه مطورو ومحدثو تلك اللعبة الشهيرة.

أهم المميزات الجديدة الخاصة بالنسخة المحدثة من ببجي:

الكثير من المزايا قد تم إلحاقها باللعبة الشهيرة ببجي، ومن أهم تلك المزايا أن هناك تعامل مباشر من قبل اللاعب مع عالم افتراضي غريب وجذاب وهو ما يعرف بعالم الانعكاس الحديث، حيث يقوم اللاعب بالدخول المباشر للجزيرة والمعروفة بجزيرة الانعكاس، وذلك الانعكاس يعد من أهم التكتيكات الجديدة والتي قد تم استحداثها على اللعبة والتي تمتلئ بالكثير من العناصر والمفاجآت، فعليك إذا لقيام بالعديد من المعارك، واقتحام أجواء من المغامرة لم تكن متوفرة من قبل، مع خوض غمار أقوى المعارك، مع توفر العديد من الأزياء المختلفة، ومن خلال تلك التحديثات من الممكن لأي لاعب أن يقوم بالإجراء والاجتياز للكثير من المراحل والتي من خلالها من الممكن له أن يكتسب الكثير من أنواع الهدايا والجوائز.

عدد مرات التحميل للإصدار المحدث والجديد

هذا الإصدار الحديث بحجم ستمائة سبعة وتسعين ميجا بايت، ومرات التنزيل يتجاوز مائة وثمانية وسبعين مليون مرة.