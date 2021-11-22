“الأكشن والمغامرة” تحديث لعبة جراند ثفت أوتو 5 الإصدار الأخير 2021 بشخصيات جديدة grand theft auto 5

هل قمت بلعب أي إصدار من إصدارات لعبة GTA المميزة، إذا كانت إجابتك بالنفي فأنت ضيعت عليك متعة كبيرة لا مثيل لها على الإطلاق، فهي من أهم الألعاب التي جاءت في التاريخ، والدال على نجاحها الكبير العديد من الإصدارات التي جاءت مؤخرًا، ومازال يتم برمجة الكثير منها، لنتعرف الآن على أهم مميزات لعبة جراند ثفت أوتو 5.

تحديث لعبة جراند ثفت أوتو 5

تتمحور لعبتنا بين ثلاثة من الأبطال في الأكشن والمغامرة، وهم أيضًا الشخصيات الرئيسية بها يتحركون بشكل سلس في عالم مفتوح للحصول على العديد من الأسلحة، كل ما تتمناه يتوفر لك بداخل لعبة جراند ثفت أوتو 5، كل ما عليك هو البدء بتحميلها وتجربتها بالداخل مع استخدام كافة المعدات المتاحة لك.

سيقوم كل من الثلاثة أبطال في عمل الحالات الإجرامية كاملةً، من سرقة البنوك مع تقمص أدوار الشرطة وسرقة العربات بأنواعها بجانب الأسلحة، وبداخل كافة البنايات والمؤسسات المتواجدة يمكنهم الاختباء قبل القبض عليهم، كما يخططون لوضع خطة شاملة حتى تتم عمليتهم، عليك أنت أن تعيش كل ذلك وتبدأ في الهرب قبل أن تمسك بك الشرطة، عند لعبها بشكل متكرر ستزداد خبرتك وفرصة الفوز بها.

مميزات لعبة جراند ثفت أوتو 5

بكل إصدار تتميز اللعبة عن الأخرى في الكثير من الإضافات، حيث تم إضافة العديد من المميزات لهذا الإصدار يمكن أن نوضحها في النقاط القادمة: