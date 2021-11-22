“اعرفها” شحن جواهر فري فاير بأكثر من طريقة للحصول على أدوات وملابس جديدة لإنجاز المهمات

يبحث الكثيرون عن طريقة شحن جواهر فري فاير في الآونة الأخيرة، وذلك بسبب وجود الكثير من عشاق لعبة فري فاير القتالية والتي تشبه إلى حد كبير لعبة ببجي موبايل، ولكنها لا تأخذ مساحة كبيرة في مساحة تخزين الهاتف، وهي لعبة مطورة ويوجد بها جرافيك عالي الجودة، ولمعرفة طريقة شحن جواهر فري فاير تابعونا في هذا المقال.

شحن جواهر فري فاير بأكثر من طريقة

سنعرف معاً طريقة شحن جواهر فري فاير وذلك للحصول على العديد من الملابس والأدوات المتميزة والتي ستجعلك تجتاز مستويات أعلى في اللعبة، حيث يوجد طرق للنصب على الناس للحصول على شحن جواهر فري فاير ولكي تتجنبها يجب أن نعرف الطريقة الصحيحة لها.

الطريقة الأولي لشحن جواهر فري فاير:

نقوم بالدخول إلى حساب بلاي ستور الشخصي بنا.

نقوم بالضغط على طرق الدفع الموجودة في الجانب

تقوم بتحديد طريقة الدفع الخاص بك عن طريق الفيزا أو بطاقة بنكية.

وتقوم بشراء جواهر فري فاير بسهولة من اللعبة.

الطريقة الثانية:

من خلال ال ID الخاصة بكل شخص وهي من أسهل الطرق لشحن جواهر فري فاير وتتم عملية الشحن لجواهر فري فاير كالتالي:

تقوم بالتوجه إلى الموقع الخاص بشحن جواهر فري فاير.

تقوم بالضغط على gerena

وتقوم بالضغط على register a new account

تقوم بوضع المعلومات الخاصة بك مثل اسمك وإيميلك الشخصي وكلمة السر والبلد وبعدها نقوم بالضغط على register now

بعدها يتم تسجيل الحساب الخاص بك ويتم الضغط على الدخول الآن وبعدها ستدخل إلى حسابك الذي قمت بإنشائه.

قم باختيار طريقة الشحن التي تريدها

وبعد الشحن تقوم بالضغط على player id ثم تدخل الرقم الخاص به وذلك لشحن جواهر فري فاير.

قم باختيار عدد الجواهر التي تريد الحصول عليها وذلك من خلال عدد النقاط.

ستصل رسالة تحقق على هاتفك المحمول وبعدها سيتم شحن جواهر فري فاير.

الطريقة الثالثة لشحن جواهر فري فاير

طريقة شحن جواهر فري فاير مجاناً بدون دفع أي مال وذلك من خلال بطاقة جوجل بلاي، حيث أنه توجد عدة مواقع تقوم بتقديم بطاقة جوجل بلاي بصورة مجانيه وذلك من خلال الخدمات التي تقوم بها مثل تثبيت تطبيق معين أو مشاهدة اعلان تقوم بإعطائك عدد من النقاط كهدية، وتلك النقاط تقوم باستخدامها في شراء جواهر فري فاير بشكل مجاني.