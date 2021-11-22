تردد قناة أون تايم سبورت on time sports hd 1-2-3 الجديدة 2021 على القمر نايل سات

تردد قناة أون تايم سبورت المصرية من أهم وأكثر الترددات التي يتم البحث عنها الآن، من قبل محبي مشاهدة الكرة المصرية والدوري العام المصري، فهي القناة الناقلة الحصرية لكافة المنافسات الرياضية التي تقام في مصر، ونحن من خلال موقعكم المتميز ثقفني، سنقدم لكم التردد الجديد لمشاهدة أهم مباريات اليوم في الدوري بعد أن أعلنت القنوات عن نقل ترددها الذي كان يبث بتقنية عادية إلي التردد الجديد عالي الجودة، لمزيد من المتعة لمشاهدين القناة سواء داخل مصر أو في الوطن العربي الكبير من المحيط إلي الخليج.

تردد قناة أون تايم سبورت الجديد 2021

تهدف قنوات أون تايم لتكون في مقدمة القنوات الرياضية العربية والعالمية، من خلال تحسين الخدمة الإعلامية التي تقدمها لمتابعيها سواء في الشكل أو المضمون، فقامت بتحديث التردد وتسعى لكي تحصل على الحقوق الرياضية الكبرى مثل نقل إحدى الدوريات الخمس الكبرى مباشراً عبر القنوات، وكانت القنوات قد حصلت على حقوق نقل مباريات المنتخب الوطني المصري في تصفيات كأس العالم 2022.

قناة ON TIME SPORTS HD

انطلقت قنوات أون عام 2017 تحت أسم أون سبورت وكانت أنطلاقة قوية جداً، حيث حصلت في تلك السنة على حق نقل كلاسيكو الأرض مباراة السوبر الإسباني بين برشلونة وريال مدريد، مما أحدث ضجة كبيرة وأصبح أسم القناة يتردد في جميع البلدان العربية المحبة للفريقين، وفي عام 2019 تم تغير الاسم إلي الاسم الحالي بعد الدمج مع قناة تايم الرياضية، مع أنطلاق مباريات كأس الأمم الأفريقية التي أستضافتها مصر عام 2019.

مباريات اليوم على قنوات أون

بيراميدز * الشرقية للدخان 15.00 بتوقيت القاهرة، القناة الأولى المعلق محمد الكواليني سموحة * طلائع الجيش 15.00 الثالثة عصراً على القناة الثالثة بتعليق محمد الغياتي غزل المحلة * الأهلي 17.30 الخامسة والنصف تنقل على القناة الثانية بتعليق أيمن الكاشف الزمالك * البنك الأهلي 20.00 الثامنة مساء عبر قناة أون الأولى بتعليق المعلق بلال علام الجونة * المصري 20.00 بتوقيت مدينة القاهرة عبر القناة الثالثة بتعليق مؤمن حسن

تردد قناة أون تايم نايل سات