قارينا فري فاير للشحن بـ id بطريقة آمنة 100% آلاف الجواهر وطريقة استبدال أكواد free fire

من المواقع الرسمية للحصول على جواهر لعبة free fire نجد موقع قارينا فري فاير للشحن بـ id اللاعب، وذلك بعد التسجيل بالموقع، واختيار الدولة التابع لها، حيث يمكنك جواهر فري فاير رسمية، بينما المواقع التي تعلن عن شحن جواهر بالمجان فالكثير منها لا يمنحك الشحن وإنما هي وهمية، يجب عليك توخي الحذر لإنك تقوم بوضع معرفك في اللعبة، وكذلك عند الشحن تضع بيانات وسيلة الدفع.

قارينا فري فاير للشحن بـ id

ليس هناك موقع رسمي للعبة سوى موقع قارينا فري فاير الذي يقدم خدمة شحن جواهر free fire بطريقة آمنة على حسابك، وذلك باتباع الأتي:

تدخل من متصفحك على موقع غارينا الرسمي shop2game.com.

ثم يتطلب منك اختير اللعبة، فتختار Free Fire.

تقوم بدخول معرف اللاعب

يحولك إلى شخصيتك في اللعبة، وتختار الدولة التابع لها.

ثم تبدأ في اختيار شحن الجواهر وعددها المراد شحنها لحسابك.

وبعد ذلك تعرف السعر الخاص بها، ثم تستكمل عملية الشراء.

موقع استبدال الكود فري فاير القديم

كما أطلقت موقع قارينا موقع آخر هو موقع استبدال المكافآت، وهو reward.ff.garena، والذي منه يتمكن اللاعب من استبدال أكواد اللعبة بطريقة سهلة، وتتم بالخطوات التالية:

بعد حصولك على كود الاستبدال من اللعبة، عليك الدخول على موقع استبدال المكافآت reward.ff.garena.

يتطلب منك الدخول على حسابك في لعبة فري فاير.

يحدد لك أكثر من طريقة للدخول على حسابك، تختار منهم الطريقة المناسبة لك.

ثم تفتح لك نافذة جديدة بها 3 خانات لإضافة كود الاستبدال بهم.

ثم بعد ذلك تضغط على Confirm.

وستجد الميزة الخاصة بالكود في داخل لعبتك.

تعليمات موقع استبدال اكواد فري فاير

ذكر الموقع الرسمي من جارينا لاستبدال المكافآت بعض التنبيهات وهي: