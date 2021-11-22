نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تثبيت لعبة GTA V للأندرويد الأصلية ومتطلبات تثبيت GTA V APK وخطواتها في المقال التالي

عمر شويل - جدة تثبيت لعبة GTA V للأندرويد الأصلية والطريقة الخاصة بتثبيت جراند ثفت أوتو . ذلك من خلال المتاجر المعتمدة للعبة الأشهر علي مستوي العالم . حيث أن نسخة Grand Theft Auto: San Andreas يتم تثبيتها بخطوات بسيطة . ذلك من خلال المتجر المتوافق مع هاتفك الخاص . كذلك لعبة جراند ثفت أوتو: سان أندرياس تعتبر النسخة الأفضل لشريحة كبيرة من اللاعبين . وذلك يرجع لكمية التطوير التي حدثت من الشركة علي هذه النسخة . وهو تختلف عن النسخة الأخري وهي Grand Theft Auto: Vice city في بعض جوانب التطوير . كذلك فيما يخص طريقة تثبيت لعبة Grand Theft Auto تتشابه في معظم خطواتها لكافة . نسخ اللعبة المختلفة . ومنها جراند ثفت أوتو ليبرتي سيتي ستوريز . وبعد تثبيت أي نسخة من نسخ لعبة GTA V للاندرويد . يستمتع اللاعب بطريقة اللعب التي تتم من خلال ثلاثة لاعبين . المعروفين بسمعتهم السيئة والذين يسرقون المواطنين ويروعونهم . ومن خلال المقال سنتعرف علي كافة تفاصيل تثبيت GTA V APK .

تثبيت لعبة GTA V للأندرويد الأصلية

منذ وقت قليل وتم التعاون بين العديد من الشركات المصنعة لهواتف أند رويد . وبين الشركة المنتجة لعبة Grand Theft Auto: San Andreas . ذلك التعاون نشأ من خلاله وضع بعض الخطوات البسيطة التي يتم من خلالها تثبيت GTA V APK . عبر المتاجر المعتمدة المعروفة جوجل بلاي وأبل ستور . كما نشأ من خلال التعاون قيام الشركة المنتجة بإطلاق نسخة Grand Theft Auto: Vice city . لتختلف عن النسخ التي تم إطلاقها سابقاً من لعبة Grand Theft Auto . كذلك فيما يخص توسع وانتشار لعبة جراند ثفت أوتو تخطى عدد لاعبيها الملايين علي مستوي العالم . ذلك في نسختها جراند ثفت أوتو: سان أندرياس . تلك التي تخطت شهرتها بشكل أوسع من نسخة GTA Liberty City Stories .

متطلبات تثبيت Grand Theft Auto: San Andreas

لكي ما يتم تثبيت لعبة GTA V للأندرويد الأصلية ذلك يكون من خلال بعض الخطوات البسيطة . كذلك يتم اتباع تلك الخطوات من خلال المتاجر كالتالي :-

يجب تسجيل الدخول علي متجر هاتفك المتوافق معه . كذلك يتم من خلال قائمة البحث تسجيل اسم لعبة Grand Theft Auto . كما يجب تحديد النسخة المرغوبة Grand Theft Auto: San Andreas أو Grand Theft Auto: Vice city كذلك يجب تحديد جراند ثفت أوتو: سان أندرياس وذلك لأن الخطوات التي نشرحها تخص تلك النسخة . ألا أنه من الضروري تحديد قيمة المبلغ بجانب نسخة اللعبة لكي ما يتم دفعه . كذلك يجب تحديد الطريقة المرغوبة التي يتم بها دفع مبلغ نسخة جراند ثفت أوتو: سان أندرياس . كما بعد الخطوات السابقة يتم الضغط علي زر تثبيت جراند ثفت أوتو: سان أندرياس . يتم الانتظار بضع دقائق في تثبيت Grand Theft Auto: San Andreas . وبعد ذلك يتم الاستمتاع باللعب بنسخة تحتوي علي عالم ملئ بالإثارة والتشويق .

ما هي متطلبات تثبيت لعبة GTA V للاندرويد ونسخة جراند ثفت أوتو سان أندرياس

تم العمل علي تطوير نسخة جراند ثفت أوتو: سان أندرياس بشكل كبير . في كافة محتويات لعبة GTA V من ناحية الرسوميات و ألجرافيك . كذلك في شكل اللعبة من الداخل الذي يحتوي علي وضوح رائع ونتعرف علي متطلبات التثبيت كالتالي :-

تثبيت Grand Theft Auto: San Andreas يتطلب مساحة خالية بالهاتف 4GB .

يتطلب مساحة خالية بالهاتف 4GB . كذلك يجب أن تكون الذاكرة العشوائية خالية بمساحة 4GB ولا تقل عن تلك المساحة .

كما يجب أن يكون معالج الهاتف قوي حتي تعمل جراند ثفت أوتو: سان أندرياس دون مشاكل .

ألا أنه من الشروط الضرورية يكون معالج الهاتف بتقين SNAPDRAGON 732G .

كذلك المعالج الرسومي لهواتف أند رويد يجب أن يكون قوي بمعدل عال وذلك لظهور لعبة جراند ثفت أوتو بوضوح عالي .

جراند ثفت أوتو: سان أندرياس يتطلب تشغيلها بنظام هواتف أند رويد 11 وما أعلي من ذلك .

تلك كانت المتطلبات الخاصة في تثبيت لعبة Grand Theft Auto: San Andreas .

تثبيت لعبة GTA V للأندرويد الأصلية لهواتف أند رويد . والتي تتم من خلال المتاجر الرسمية المعتمدة للشركة المنتجة . ذلك من خلال الخطوات التي أشرنا لها بالمقال . كذلك أيضاً تم التعرف علي ما هي المتطلبات الخاصة في تثبيت نسخة جراند ثفت أوتو: سان أندرياس . اللعبة الأشهر علي مستوي العالم .