استدعاء نحو 1000 سيارة ”مرسيدس” في السعودية

أعلنت وزارة التجارة السعودية عن استدعاء 948 مركبة مرسيدس "S-Class" 2021، جراء وجود خلل في البرمجة.
وأوضحت أن الاستدعاء جاء لخلل في برمجة وحدة التحكم بالوسادة الهوائية لجهة الراكب الأمامي قد يؤدي إلى عدم عملها بالشكل المطلوب مما يزيد من احتمالية خطر الإصابة حال وقوع حادث.
ودعت الوزارة السعودية إلى التواصل مع الشركة لإجراء التحديثات اللازمة مجانا.
من جهة أخرى، أعلنت الوزارة عن استدعاء 171 مركبة مرسيدس "S-Class" 2021 – 2022.
وأشارت إلى أن الاستدعاء سببه وجود خلل في تثبيت تهوية مضخة الوقود قد يؤدي إلى تعطلها وتوقف المحرك بشكل مفاجئ مما يزيد من احتمالية خطر وقوع حادث.
ودعت الوزارة إلى التواصل مع الشركة لإجراء التحديثات اللازمة مجانا.
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