تثبيت لعبة Grand Theft Auto: San Andreas للاندرويد كاملة ومتطلبات لعبة GTA V

لعبة Grand Theft Auto: San Andreas ، إحدى إصدارات لعبة Grand Theft Auto الغنية عن التعريف والتي تعتبر الأشهر بين جميع سلاسل لعبة GTA V الأصلية. حيث ظهرت هذه اللعبة الشهيرة عام 2003 حيث تعمل علي الجهاز الكمبيوتر. وكان بإصدار واحد فقط ويسمى Grand Theft Auto: Vice city الذي هو الأقدم بين جميع سلاسل اللعبة. حيث قامت اللعبة بنظام لعب مبني علي أعمال السرقة والنهب والقتل. كما يتم أيضا مطاردة مع الشرطة بشكل دائم. وقامت شركة روك ستار بتطوير اللعبة لتشغيلها علي أجهزة البلاى ستيشن بنفس نظام اللعب. ولكن مع تطور كبير في الجرافيك والتصميم. كما أصدرت شركة روك ستار جيم في السنوات القليلة الماضية إصدار مخصص للجوالات الأندرويد بصيغة GTA V APK. واليوم عزيزي القارئ سوف نقوم باستعراض التثبيت الصحيحة لإصدار لعبة Grand Theft Auto: San Andreas. كما سنقوم باستعراض المتطلبات الخاصة باللعبة وكيفية تشغيلها بشكل كامل على الجوالات الاندرويد. وذلك من خلال موقعكم المفضل (ثقفني) فتابعوا معي التالي.

تثبيت لعبة Grand Theft Auto: San Andreas كاملة للاندرويد

يختلف هذا الإصدار من لعبة Grand Theft Auto عن إصدارات Grand Theft Auto: Vice city وإصدار لعبة GTA: Liberty City Stories . حيث جرافيك إصدار سان أندرياس يفوق الواقع ويفوق جميع إصدارات تلك اللعبة الشهيرة. كما هناك أختلاف عن أي إصدار أخر في شكل شخصيات اللعبة والسيارات. كما يمكن لفرد العصابة قيادة القطارات والطائرات بسهولة عكس الإصدارات الأخرى التي لا يمكن فيها قيادة القطارات. والآن سوف نستعرض لكم خطوات التثبيت الصحيحة والتي ينتظرها الكثير من عشاق لعبة GTA V للاندرويد. حيث الكثير من المواقع الغير موثوقة تقدم اللعبة بشكل مجاني ولكن تستخدم بياناتك الإلكترونية في الترويج لأشياء أخرى. لذلك ننصح بتنفيذ الخطوات التالية لتثبيتها علي الجوال بدون أي مشاكل.

يجب أولا أن نقوم بالاتصال بخدمة الأنترنت وذلك عبر شبكة WIFI.

كما يجب الدخول علي التطبيق الرسمي لجوجل بلاي والذي يدعمه الجوال كمنصة أمنة.

والآن نقوم بالبحث عن لعبة Grand Theft Auto من خلال مربع البحث أعلى الصفحة.

من خلال مربع البحث أعلى الصفحة. سوف تظهر الإصدارات التالية المدفوعة ( لعبة Grand Theft Auto: San Andreas ، Grand Theft Auto: Vice city ، GTA: Liberty City Stories ). ثم نقوم بخيار إصدار سان أندرياس.

، ، ). ثم نقوم بخيار إصدار سان أندرياس. سوف تفتح الصفحة الرئيسية للعبة حيث يجب الضغط علي زر القيمة المقدرة للعبة وهي 30 ريال سعوديا. وبالجنية المصري 130 جنيها. مثل قيمة إصدار GTA: Liberty City Stories وذلك عن طريق الدفع الإلكتروني بماستر كارد أو فيزا.

وذلك عن طريق الدفع الإلكتروني بماستر كارد أو فيزا. بعد عملية الدفع سوف يظهر لك زر التثبيت. يجب الضغط عليه وسوف تثبت لعبة GTA V الأصلية بنجاح.

متطلبات GTA V APK جراند ثفت أوتو سان أندرياس للاندرويد

مقابل التصميم الخيالي للعبة والجرافيك العالي الجودة وشكل الشخصيات الذي يبدو حقيقي. والسيارات والقطارات في لعبة جراند ثفت أوتو سان أندرياس. حيث المقابل كبير بالنسبة للجوالات حيث تتطلب الكثير من المتطلبات لتشغيلها بسلاسة علي الجوالات الاندرويد. حيث تعمل كليا علي جوالات من الفئة غالية الثمن وما يعادلها من جميع موديلات الشركات الأخرى. كما ينصح بتشغيل لعبة Grand Theft Auto على المتطلبات التالية.

تتطلب لعبة Grand Theft Auto: San Andreas مساحة خالية في الجوالات الاندرويد 4 جيجا بايت. ويفضل أن تكون أكثر حتي 10 جيجا بايت.

مساحة خالية في الجوالات الاندرويد 4 جيجا بايت. ويفضل أن تكون أكثر حتي 10 جيجا بايت. كما تتطلب أيضا GTA V APK سان أندرياس ذاكرة عشوائية والتي تعمل علي تشغيل اللعبة بسرعة فائقة حيث لا تقل عن 4 جيجا ويفضل أن تكون 6 جيجا أو 8 جيجا.

سان أندرياس ذاكرة عشوائية والتي تعمل علي تشغيل اللعبة بسرعة فائقة حيث لا تقل عن 4 جيجا ويفضل أن تكون 6 جيجا أو 8 جيجا. يجب أن يحتوي الجوال عن معالج قوي وذلك لتشغيل اللعبة بدون سخونة في الجوال وينص ببروسيسور أقل شئ 865G وهو نفس المعالج في جوالات شاومي بوكو اكس 3 برو من الفئات المتوسطة.

يجب أيضا أن يحتوي الجوال علي معالج رسوميات للشاشة يعمل بشكل قوي لتشغيل لعبة GTA V للانرويد .

. كما تعمل اللعبة علي أحدث إصدارات أندرويد وهو ANDROID 10.

عزيزي القارئ لقد أستعرضنا اليوم الخطوات الصحيحة لتثبيت إصدار لعبة Grand Theft Auto: San Andreas. كما أستعرضنا أيضا متطلبات تشغيل لعبة GTA V الأصلية. لتعمل بشكل صحيح بدون مشاكل على الجوالات الأندرويد. نتمنى لكم الاستمتاع باللعبة المشوقة. كما نتمنى لكم دوام الصحة والعافية.