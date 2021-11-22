لعبة Grand Theft Auto: San Andreas الأصلية للجوالات ومتطلبات GTA V APK

لعبة Grand Theft Auto: San Andreas ، اللعبة الخرافية المعروفة بتصميم خيالي وجرافيك يفوق الخيال الآن علي جوالك الأندرويد بكل سهولة. حيث هذه اللعبة إحدى إصدارات لعبة GTA V الأصلية. والتي يبحث عنها الكثير والكثير من مستخدمي الألعاب الإلكترونية. نظرا لشهرة اللعبة والتي مستمرة منذ نشآتها في عام 2003 ميلادية. حيث أصدرت شركة ROCK STAR GAME إصدار واحد فقط وكان يعمل بشكل بدائي نظرا لعدم التطور التكنولوجي في هذا الوقت وظهرت أول مرة بإصدار Grand Theft Auto: Vice city. حيث أعجب بها الكثير من مستخدمي الألعاب الإلكترونية وقاموا بتثبيتها علي الكمبيوتر أعداد هائلة وتخطت 10 ملايين من مستخدمي اللعبة الشهيرة. كما حازت اللعبة علي جوائز عديدة حيث أصبحت علامة مميزة بين شركات الألعاب الإلكترونية. كما في عام 2010 قامت شركة روك ستار بإصدار الإصدار الأفضل لعبة جراند ثفت أوتو سان أندرياس للكمبيوتر. وحاز علي إعجاب أكثر من إصدار فايس سيتي. واليوم أعزائي متابعي موقع ثقفني سوف نعرض لكم خطوات تثبيت لعبة Grand Theft Auto: San Andreas. كما سنعرض أيضا متطلبات التشغيل الصحيحة للعبة GTA V APK. فتابعوا معي من خلال الأسطر التالية.

كيفية تثبيت لعبة Grand Theft Auto: San Andreas للاندرويد بطريقة مضمونة

يتمتع هذا الإصدار تحديدا بنظام لعب مميز عن إصدارات لعبة Grand Theft Auto جميعها. ويختلف تماما عن إصدار Grand Theft Auto: Vice city الشهير أيضا. وذلك نظرا لجودتها ورسوميات الشاشة القوية وشكل الأسلحة والسيارات الفارهة. كما تخطت عدد تثبيت اللعبة مليوني مستخدم حول العالم. وحازت علي ردود فعل إيجابية تخطت 4.5 كإجمالي من عدد ردود الفعل الإيجابية. ولتثبيت اللعبة يجب تتبع هذه الخطوات التالية بعناية. حيث أن الكثير من المنصات الأخرى تقدم هذه الخدمة بدون مقابل ولكن منصات غير مضمونة وليست أمنة. وذلك ننصح بإتباع طريقة تثبيت لعبة GTA V للاندرويد التالية.

نظرا لوجود اللعبة علي جوجل بلاي فيجب أن يكون الهاتف متصل بالأنترنت.

كما يجب أن نقوم بالبحث من خلال مربع البحث عن لعبة Grand Theft Auto .

. سوف تظهر الإصدارات التالية المدفوعة من لعبة Grand Theft Auto: San Andreas ، Grand Theft Auto: Vice city.

، والآن يجب اختيار الإصدار المناسب لك ويفضل لعبة جراند ثفت أوتو سان أندرياس .

. كما يجب دفع القيمة الخاصة باللعبة وهي 30 ريال سعودي.

قم بالدفع الآن بطرق الدفع المختلفة والمتاحة في الدولة التي تقيم بها.

سوف يظهر لك الآن عزيزي المستخدم زر التثبيت ويجب النقر عليه. والآن ستثبت لعبة GTA V الأصلية.

متطلبات تشغيل لعبة جراند ثفت أوت سان أندرياس الأصلية

كما ذكرنا مسبقا أن هذا الإصدار من اللعبة هو الأقوى والأفضل. حيث هذه المزايا تعوق الكثير من المستخدمين في تثبيتها علي جوالاتهم حتي بعد دفع ثمنها. كما يجب أن يمتلك المستخدم جوال من الفئات الفلاج شيب. حيث أنها لا تعمل علي الجوالات ذات الإمكانيات المتوسطة. ولتشغيل لعبة Grand Theft Auto: San Andreas يجب أن تكون المتطلبات هذه متاحة في الجوال.

مساحة لعبة Grand Theft Auto علي جوجل بلاي 4 جيجا. يعني ذلك أن من اللازم وجود مساحة خالية في الجوال 4 جيجا وينصح أن تكون أكثر. عكس إصدار Grand Theft Auto: Vice city التي مساحتها 2 جيجا.

علي جوجل بلاي 4 جيجا. يعني ذلك أن من اللازم وجود مساحة خالية في الجوال 4 جيجا وينصح أن تكون أكثر. عكس إصدار التي مساحتها 2 جيجا. كما تعمل أيضا لعبة GTA V للاندرويد علي رامات وهي الذاكرة العشوائية 6 جيجا أو أكثر.

علي رامات وهي الذاكرة العشوائية 6 جيجا أو أكثر. معالج الجوال عليه دورا كبيرا في تشغيل اللعبة بدون أي تأثير علي الجوال. حيث يجب أن يكون معالج من فئة ثماني النواة وما يعادله.

كما من اللازم أن يحتوي الجوال علي معالج رسوميات قوي جدا لتشغيل اللعبة بجودة عالية.

ولتشغيل لعبة GTA V الأصلية يجب أن يكون إصدار الأندرويد 11.

أعزائي متابعي موقعنا المتميز لقد انتهينا اليوم من أستعراض تثبيت لعبة Grand Theft Auto: San Andreas. كما قمنا أيضا بعرض متطلبات تشغيل لعبة GTA V للاندرويد لتشغيلها بسهولة علي الجوالات. نتمنى أن تكون تلك المقالة قد أفادتكم. ونتمنى لكم الصحة دائما.