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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شرح لعبة إي فوتبول بيس 2022 للاندرويد efootball mobile في المقال التالي
لعبة إي فوتبول بيس من فئة ألعاب كرة القدم، يستخدمها الكثير من محبي هذه اللعبة عبر العالم لما فيها من محاكاة الواقع عن طريق ما يكون بها من رسومات متحركة واقعية لأشهر اللاعبين، فضلا عن ما يكون فيها أيضا من تعليق صوتي بمختلف اللغات من اللغة العربية واللغات الأجنبية الانجليزية والفرنسية واللغة إيطالية.
لعبة إي فوتبول بيس
أعلنت KONAMI عن احدث إصدارات لعبة فوتبول وما بها من امتيازات كبري يكون منها سهولة التحكم في اللاعبين عبر عدد من ألأزرار الشفافة بالإضافة إلى ما يوجد بها من اشهر اللاعبين الذي يمكن استيرادهم وجعل أي منهم وسط فريقك الذي تلعب معه، وهذا يعتبر من اكثر العوامل التي جعلت من اللعبة شئ مبهرا وزادت من انتشارها عبر الإنترنت وما يكون من كثرة مستخدميها وخاصة في الفترة الأخيرة .
لعبة بيس اي فوتبول 2021
- تدعم الهواتف الحديثة والتي تعمل على أساس نظام الاندرويد لعبة اي فوتبول بيس بعد التحديث الأخير لها
- يتمكن اللاعب بمساعدة ألية التحكم التي تدعمها اللعبة على الموبايل السيطرة على كافة لاعبي الفريق أل 11 لاعب
- يستطيع المستخدم إنشاء الاستراتيجيات وابتكار الخطط الحديدة في بداية المباراة أو حتي في المنتصف وقبل النهاية
- يمكنك اختيار نوعية المسابقات التي تدخل فيها والخوض بقوة في الدوري الأوروبي والانجليزي على سبيل المثال
تحديث لعبة بيس موبايل
يوجد عدد من المميزات في تحديثات اللعبة الأخيرة يكون منها
- يمكن للاعب اختيار أعضاء فريقه من عدد من فرق كرة القدم العالمية وليس من داخل فريق واحد فقط
- ويستطيع أيضا إجراء المسابقات والتخفيضات على اللاعبين وبيع وشراء أي منهم
- التجول داخل الملعب بحرية والتحكم السهل في اللعب من مميزات اللعبة
- تمكن اللعبة اللاعب من عمل تدريبات لفريقه محاكاة للواقع وجعله من الفرق القوية
تحميل بيس للكمبيوتر
يمكن للمستخدم تحميل لعبة إي فوتبول على الكمبيوتر مثلما يفعل مع الهاتف المحمول من تطبيقات جوجل ويندمج وفقا إلى ذلك التحميل في داخل اللعبة مع كافة الانفعالات الجماهيرية وأداء اللاعبين المتميز فضلا عن التعليق الصوتي الذي يزيد اللعبة جمالا وحماس بواسطة ما يكون من رسومات وأصوات ديناميكية الحركة ومؤثرات قوية.
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