شرح لعبة إي فوتبول بيس 2022 للاندرويد efootball mobile

لعبة إي فوتبول بيس من فئة ألعاب كرة القدم، يستخدمها الكثير من محبي هذه اللعبة عبر العالم لما فيها من محاكاة الواقع عن طريق ما يكون بها من رسومات متحركة واقعية لأشهر اللاعبين، فضلا عن ما يكون فيها أيضا من تعليق صوتي بمختلف اللغات من اللغة العربية واللغات الأجنبية الانجليزية والفرنسية واللغة إيطالية.

لعبة إي فوتبول بيس

أعلنت KONAMI عن احدث إصدارات لعبة فوتبول وما بها من امتيازات كبري يكون منها سهولة التحكم في اللاعبين عبر عدد من ألأزرار الشفافة بالإضافة إلى ما يوجد بها من اشهر اللاعبين الذي يمكن استيرادهم وجعل أي منهم وسط فريقك الذي تلعب معه، وهذا يعتبر من اكثر العوامل التي جعلت من اللعبة شئ مبهرا وزادت من انتشارها عبر الإنترنت وما يكون من كثرة مستخدميها وخاصة في الفترة الأخيرة .

لعبة بيس اي فوتبول 2021

تدعم الهواتف الحديثة والتي تعمل على أساس نظام الاندرويد لعبة اي فوتبول بيس بعد التحديث الأخير لها

يتمكن اللاعب بمساعدة ألية التحكم التي تدعمها اللعبة على الموبايل السيطرة على كافة لاعبي الفريق أل 11 لاعب

يستطيع المستخدم إنشاء الاستراتيجيات وابتكار الخطط الحديدة في بداية المباراة أو حتي في المنتصف وقبل النهاية

يمكنك اختيار نوعية المسابقات التي تدخل فيها والخوض بقوة في الدوري الأوروبي والانجليزي على سبيل المثال

تحديث لعبة بيس موبايل

يوجد عدد من المميزات في تحديثات اللعبة الأخيرة يكون منها

يمكن للاعب اختيار أعضاء فريقه من عدد من فرق كرة القدم العالمية وليس من داخل فريق واحد فقط

ويستطيع أيضا إجراء المسابقات والتخفيضات على اللاعبين وبيع وشراء أي منهم

التجول داخل الملعب بحرية والتحكم السهل في اللعب من مميزات اللعبة

تمكن اللعبة اللاعب من عمل تدريبات لفريقه محاكاة للواقع وجعله من الفرق القوية

تحميل بيس للكمبيوتر

يمكن للمستخدم تحميل لعبة إي فوتبول على الكمبيوتر مثلما يفعل مع الهاتف المحمول من تطبيقات جوجل ويندمج وفقا إلى ذلك التحميل في داخل اللعبة مع كافة الانفعالات الجماهيرية وأداء اللاعبين المتميز فضلا عن التعليق الصوتي الذي يزيد اللعبة جمالا وحماس بواسطة ما يكون من رسومات وأصوات ديناميكية الحركة ومؤثرات قوية.