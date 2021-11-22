تعرف على سعر ومواصفات Huawei nova 9 تعد شركة هواوي من أشهر شركات تصنيع الهواتف الذكية على مستوى العالم، والتي أسسها رن تشينغ فاي عام 1987 واتخذ من الصين مقر للشركة، وكان تركيز الشركة في البداية على تصنيع لوحات ومقاسم الهاتف ومع الوقت أصبحت تقوم ببناء شبكات الاتصال السلكية واللاسلكية، وتقدم الشركة خدماتها في أكثر من 170 دولة أي تخدم ثلثي سكان العالم تقريبا، وتأتي هواتف هواوي في مقدمة الهواتف الذكية التي يفضلها المستخدمين سوف نتعرف من خلال السطور القادمة مميزات هاتف Huawei nova 9 وأسعاره .

مميزات هاتف Huawei nova 9

مميزات هاتف Huawei nova 9 قامت شركة هواوي بإطلاق أحدث نسخة في سلسلة Huawei nova، وهو هاتف Huawei nova 9، وهو هاتف رائع يمتلك مميزات عديدة، أهمها:

تم تصنيع الهاتف باستخدام تكنولوجيا Starry Flash AG، وهي خليط من اللون الأزرق والأرجواني الذي يمنحه لمسة غموض. يعطي اللون النهائي للهاتف إضاءة مختلفة ومميزة، تعمل على إضاءة الهاتف كامل عندما ينعكس عليه الضوء. الهاتف مزود بشاشة منحنية مقاس 6.57 بوصة، ومعدل تحديث عالي قيمته 120 هرتز، وتتمتع بالتدرج اللوني الكامل ل p3. كاميرا الهاتف رباعية، مما يضمن كاميرا رئيسية دقتها 50 ميجا بيكسل، ومرشحات ألوان RYYB، وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 8 ميجا بيكسل، وكاميرا عمق 2 ميجا بيكسل، وكاميرا ميكرو للتقريب.

أسعار هاتف Huawei nova 9

أسعار هاتف Huawei nova 9 يمكن الحصول على هاتف Huawei nova 9 بالحجز المسبق في المملكة العربية السعودية من يوم 19 نوفمبر بسعر 1899 ريال سعودي في متجر هواوي الإلكتروني ومتاجر البيع بالتجزئة المعتمدة.

ومن الجدير بالذكر أن شركة هواوي تقدم خدمة HUAWEI Screen Care مجانا لمدة عام بقيمة 129 ريال، و299 ريال سعودي حماية ضد الفقد العرضي لمستخدمي هاتف Huawei nova 9 كميزة حصرية لهم.