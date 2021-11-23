هاتف خرافي موتورولا Moto G200 5G بمزايا مدهشة وبمعالج قوي وكاميرات تفوق الوصف

عندما تطرح إحدى إنتاجها والأحدث من هواتفها بامكانيات كبيرة مثل هذه المواصفات تكون فعلا إسم كبير في عالم الهواتف الذكية فمنذ زمن بعيد ومنذ ظهور الهواتف المحمولة للنور كانت موتورولا لها إسم في عالم صناعة الهواتف الذكية، فقد كشفت شركة موتورولا رسميًا عن هاتفها الأحدث الرائع Moto G200 5G، الذي يأتي حاملاً عدد من المواصفات المتكاملة والمثالية، فيأتي مع أبعاد الجهاز: 168.1 × 75.5 × 8.9 ملم، ويبلغ وزنه 202 جرام، مصنوع من واجهة زجاجية، إطار وظهر من البلاستيك، مع ألوان الأزرق والأخضر، يدعم جميع شبكات الاتصالات حتى الجيل الخامس 5G، ويحمل شريحتين من نوع نانو سيم في وضع الاستعداد، ومن خلال مقالي بموقع ثقفني نوضع مزاياه ومواصفاته وسعره وعيوبه وأهم ما يميز كاميرته من دقة في التصوير وقد أعلن عنه بسعر مناسب جدا بالمقارنة بإمكانياته الكبيرة.

مزايا ومواصفات موتورولا Moto G200 5G

يحتوي Motorola Moto G200 على فتحات بطاقة SIM مزدوجة ، يمكنك استخدام خدمات شركات النقل المختلفة ولديك رقمان.

دعم لـ 5G ، سيكون الإنترنت سريعًا لأن سرعة الاتصال ستكون 10 – 25 جيجا بايت / ثانية.

يحتوي Motorola Moto G200 على NFC ، يمكنك إجراء مدفوعات عبر الهاتف المحمول به.

سعة البطارية Motorola Moto G200 هي 5000امبير ، وهناك دعم للشحن السريع ، تدعم الشحن السريع بقوة 33 واط ، والذي لا يستغرق الكثير من الوقت.

تم تقديم هاتف Motorola Moto G200 5G بمواصفات قوية وسعرٍ إلى حد ما في المتناول، حيث يأتي موتورولا موتو جي 200 فايف جي بأقوى معالجات كوالكوم وهو معالج سناب دراجون 888 بلس بمعمارية 5 نانو متر.

وتدعم شاشة Moto G200 5G معدل التحديث العالي 144 هيرتز والـ HDR10.

ومن ناحية التصوير يتضمن الهاتف ثلاث كاميراتٍ خلفية دقة الرئيسية منها 108 ميجابكسل.

الكاميرات والتصوير:

الكاميرا الأولى الرئيسية عريضة بدقة 108 ميجابكسل، فتحة f/1.9 الكاميرا الثانية بدقة 8 ميجابكسل عريضة جدًا، فتحة f/2.2 الكاميرا الثالثة 2 ميجابكسل للعمق، فتحة f/2.4 مميزات الكاميرا الأساسية فلاش LED مزدوج ، بانوراما ، HDR الفيديو [email protected], [email protected], gyro-EIS كاميرا السيلفى الأمامية بدقة 16 ميجابكسل، فتحة f/2.2 تصوير الفيديو [email protected]

عيوب الهاتف:

الهاتف لا يدعم إمكانية توسيع التخزين الخارجي عبر بطاقة MicroSD

الهاتف يفتقر لمنفذ سماعات الأذن 3.5mm jack

الهاتف غير مزود بسماعات ستيريو

لا تدعم Motorola Moto G200 التخزين القابل للتوسيع ، لذا لا يمكنك إضافة بطاقة SD.

لا يحتوي على مقبس سماعة رأس قياسي مقاس 3.5 ملم ، ولكن لا يزال بإمكانك استخدامها لأن المحول يأتي مع منفذ USB من النوع C.

لا يوجد مكبر الأشعة تحت الحمراء (IR) لذا لا يمكنك استخدامه كوحدة تحكم عن بعد.

لا يوجد شحن لاسلكي ، لكن غيابه في شريحة السعر هذه ليس أمرًا بالغ الأهمية.

لا ينبغي بالتأكيد إنزال الهاتف الذكي في الماء أو الاستحمام ، لأنه ليس مقاومًا للماء ، وهو أمر معتاد في هذا القطاع.

ومن ضمن عيوب Motorola Moto G200 5G نجد الشاشة من نوع LCD والتي كنا نأمل أن تكون من نوع امولد على الأقل.

الشحن والبطارية:

بطارية كبيرة بسعة 5000 مللي أمبير غير قابلة للإزالة، تدعم الشحن السريع بقوة 33 وات.

سعر موتورولا جي 200 فايف جي: