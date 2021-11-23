خطوات تثبيت لعبة ماين كرافت MINECRAFT آخر إصدار بطريقة مضمونة رسمية

في تلك المقالة سنعرض لكم وسيلة تثبيت لعبة ماين كرافت الجديدة اخر إصدار، حيث يقوم البعض بتحميل اللعبة ولكن يجدوا صعوبة في تثبيتها على الكمبيوتر، وفي تلك المقالة سنشرح لكم طريقة التثبيت بالخطوات، كما سنعرض مميزات تحميل اللعبة على جهازك، حيث يتميز الإصدار الجديد المجاني بحجمه الصغير الذي لم يتجاوز 20 ميجا فقط وبالتالي تصبح سهلة التحميل والتثبيت بشكل كبير ولن تحتاج لمساحات تخزين مخصصة.

خطوات تثبيت ماين كرافت

بحث العديد من مستخدمين ومحبين لعبة ماين كرافت عن طريقة لتثبيت اللعبة بدون البحث عن الرابط أو شراءها من أحد مواقع الإنترنت بمقابل مادي، ويمكنك اتباع الخطوات الآتية تابعي التالي:

في البداية قم بتنزيل اللعبة.

ستحتاج بعدها لتحميل محاكي الاندرويد.

يمكنك تحميل محاكي التشغيل العالمي بلوستاك.

ثم بعدها قم بتشغيل المحاكي على الكمبيوتر.

ثم بعدها قم بتشغيل لعبة ماين كرفت.

يجب ان يعمل المحاكي في الخلفية خلال فترة تشغيل اللعبة حتى تعمل بشكل سليم.

مميزات تحميل ماين كرافت

تقدم لعبة ماين كرافت الجديدة العديد من المميزات المنفردة التي سوف نتعرف عليها في السطور الآتية تابعي التالي: