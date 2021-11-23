نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات تثبيت لعبة ماين كرافت MINECRAFT آخر إصدار بطريقة مضمونة رسمية في المقال التالي
في تلك المقالة سنعرض لكم وسيلة تثبيت لعبة ماين كرافت الجديدة اخر إصدار، حيث يقوم البعض بتحميل اللعبة ولكن يجدوا صعوبة في تثبيتها على الكمبيوتر، وفي تلك المقالة سنشرح لكم طريقة التثبيت بالخطوات، كما سنعرض مميزات تحميل اللعبة على جهازك، حيث يتميز الإصدار الجديد المجاني بحجمه الصغير الذي لم يتجاوز 20 ميجا فقط وبالتالي تصبح سهلة التحميل والتثبيت بشكل كبير ولن تحتاج لمساحات تخزين مخصصة.
خطوات تثبيت ماين كرافت
بحث العديد من مستخدمين ومحبين لعبة ماين كرافت عن طريقة لتثبيت اللعبة بدون البحث عن الرابط أو شراءها من أحد مواقع الإنترنت بمقابل مادي، ويمكنك اتباع الخطوات الآتية تابعي التالي:
- في البداية قم بتنزيل اللعبة.
- ستحتاج بعدها لتحميل محاكي الاندرويد.
- يمكنك تحميل محاكي التشغيل العالمي بلوستاك.
- ثم بعدها قم بتشغيل المحاكي على الكمبيوتر.
- ثم بعدها قم بتشغيل لعبة ماين كرفت.
- يجب ان يعمل المحاكي في الخلفية خلال فترة تشغيل اللعبة حتى تعمل بشكل سليم.
مميزات تحميل ماين كرافت
تقدم لعبة ماين كرافت الجديدة العديد من المميزات المنفردة التي سوف نتعرف عليها في السطور الآتية تابعي التالي:
- ستحصل على القدرة على الحصول على مجموعة كبيرة من المواد الخام للبناء.
- ستحصل على مهام متميزة إضافية لم تكن متاحة في النسخ القديمة.
- تتميز اللعبة بوجود فرصة للعب مع اشخاص اخرين في بلاد مختلفة.
- ستحصل في الإصدار الجديد من ماين كرافت على فرصة تصميم وبناء الهياكل وذلك عن طريق المواد الخام المضافة لحسابك.
- يمكنك الحصول على اللعبة بشكل مجاني بسهولة وتشغيلها عن طريق محاكي بلو ستاك.
- يمكنك تحميل اللعبة على الهواتف او أجهزة الكمبيوتر.
- تتميز اللعبة بكونها لا تتسبب في تعطيل الجهاز حيث ان اللعبة صغيرة الحجم بشكل كبير، ولن تحتاج لتفريغ مساحة تخزين مخصصة لها، فيبلغ حجم اللعبة حوالي 90 ميجا بايت وذلك للإصدار الأصلي، بينما الإصدار المجاني من اللعبة لا يزيد حجمه عن حوالي 20 ميجا بايت فقط.
- اللعبة مفضلة عند الكثيرين وتناسب الاعمار المختلفة حيث انها تحصل على تقيم جيد من اكثر من حوالي 3 مليون مستخدم.
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