موقع قارينا فري فاير شحن جواهر رسمية 100% بالأيدي id وتحديث Free Fire يوم بوياه

من أجمل العاب الفيديو التي وصلت لأكثر من مليار مستخدم هي لعبة Free Fire، ويقدم موقع قارينا فري فاير شحن جواهر لتلك اللعبة من مصدرها الرسمي، وهو موقع مضمون للحصول على جواهر بالأيدي عن طريق فتح حساب بالموقع للاعب والدخول بالمعرف الخاص بك في اللعبة، ثم تستكمل بيانات الدفع باستخدام الدولة التي تقوم بها، وبعد ذلك تختار عدد الجواهر وتبدأ في وضع بطاقة الائتمان للحصول على العدد المطلوب طبقا للسعر المحدد قرين الكمية.

موقع قارينا فري فاير شحن جواهر رسمية 100%

الكثير من لاعبي يبحث عن أمرين وهم:

موعد تحديث لعبة Free Fire، الذي تم تحديث فري فاير الجديد 2021 بتاريخ 1 نوفمبر 2021 باسم (فري فاير يوم بوياه).

ثم البحث عن كيفية شحن جواهر فري فاير، وذلك من خلال موقع قارينا وهو أرخص موقع شحن فري فاير عن طريق id.

موقع شحن جواهر فري فاير id الرسمي

يتم الشحن الرسمي عن طريق موقع shop2game وهو مركز جارينا الرسمي للشحن، الذي يمكنك الدخول عليه بطريقتان، إما عن طريق حساب الفيسبوك، أو كتابة معرف اللاعب، لكي تحصل على جواهر إما من خلال استبدال أكواد فري فاير، أو الشحن للجواهر والتي تحتاج إليها في الفوز في اللعبة وزيادة إمكانياتك من معدات وأسلحة، لتبدأ في مسيرتك القتالية للعبة فري فاير التي أذهلت العالم واستطاعت أن تكون ضمن العاب القمة المختارة.

تحديث فري فاير الجديد بوياه 2021

تم تحديث لعبة فري فاير بتاريخ 1 نوفمبر 2021، باسم يوم بوياه، ومن المزايا التي تحمله التحديثات الجديدة للعبة:

كلاش سكودا الموسم التاسع.

التحديث الحالي 1.67.0

أصبحت أله البيع الجوي متاحة في باتل رويل.

كما تضمن التحديث صلاح قناص العلاج الجديد.

تم التعديل في الشخصيات، وفي إحصائيات السلاح.

تحديث فري فاير ماكس

كما تم تحديث Garena Free Fire MAX في الأول من نوفمبر 2021م

والتي وصلت إلى الإصدار 2.67.0

وتتطلب أندرويد 4.1 فالأحدث

كما بلغت عمليات تثبيتها لأكثر من مليار عملية.

ولأنها لعبة قتالية تم تقييمها بتناسبها مع عمر 17 عام فما فوق.

كما ذكرنا فإن أرخص مركز شحن فري فاير يأتي موقع قارينا فري فاير شحن الجواهر ب id اللاعب.