نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شحن جواهر فرى فاير free fire 2021 عن طريق ID بطريقة شرعية في المقال التالي
شحن جواهر فرى فاير free fire 2021 انتشرت الكثير من الأسئلة خلال هذه الأيام عن الطرق المختلفة لشحن جواهر فرى فاير وما هي أسهل الطرق التي يمكن من خلالها شحن الجواهر، وذلك لأن ملايين الناس حول العالم يفضلون هذه الألعاب من الاكشن، وتبحث أيضًا الأشخاص عن المواقع الآمنة و المواقع الموثوق فيها، خلال مقال اليوم سأتحدث عن كيفية شحن جواهر فرى فاير خطوة بخطوة، فإذا كنت عزيزي القارئ ممن يبحث في هذا الأمر فعليك أن تتابع هذا المقال إلى نهايته وسوف تجد إجابة لجميع ما يدور في عقلك من أسئلة.
خطوات شراء لشحن جواهر فرى فاير free fire 2021 عن طريق MTC game
يسأل العديدين من محبي لعبة فري فلير عن كيفية شحن جواهر فرى فاير وما هي الطرق السهلة والأمنة لذلك، وإليكم فيما يلي بعض الخطوات السهلة التي يمكن من خلالها شحن جواهر فرى فاير:
- أول ما يجب على اللاعب أن يفعله هو الدخول على الموقع ويكون ذلك من خلال الموقع mtcgame.
- عندما تدخل إلى الموقع فإن أول ما يظهر لك هو الشاشة الافتتاحية للموقع أو ما تسمى بالشاشة الرئيسية.
- في هذه الخطوة يطلب منك أن تقوم بتسجيل الدخول لكي تتمكن من الدخول على الموقع وإذا كنت قد أنشأت حساب من قبل على هذا الموقع فقم بكتابة اسمك وكلمة المرور لكي تتمكن من تسجيل الدخول أما في حالة لم تكن قد سجلت من قبل فعليك أن تقوم بعمل صفحة جديدة على الموقع من خلال تكملة البيانات المطلوبة.
- عند دخولك للموقع سوف تجد إنه يدعم العديد من الألعاب ولكن عليك أن تقوم بالضغط على فرى فاير.
- في هذه اللحظة سوف تظهر لك مجموعة من العروض والخيارات الخاصة بشراء، وعندما تختار أي عرض من العروض فسوف تتمكن من الحصول على 10% مجانًا وسوف يتم تحويل الجواهر الى حسابك بعد الشراء مباشرةً.
أسعار شراء وشحن جواهر فرى فاير
تختلف أسعار الجواهر داخل لعبة فري فاير، وإليكم بعض الأسعار:
- 100 جوهرة+ 10 مجانًا بسعر جيد جدًا فقط 16.33 جنيه مصري فقط.
- أما شراء 210 جوهرة + 21 مجانًا بسعر جيد للغاية وهو 33,55 جنيه.
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