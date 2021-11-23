مواصفات وسعر هاتف Infinix Hot 11 play تعد شركة Infinix من شركات الهواتف الذكية التي ظهرت مؤخرا، والتي كان أول ظهور لها في 2013، واهتمت الشركة بتصنيع الهواتف المحمولة في الصين، واستطاع هاتف Infinix أن يغزو ما يقرب من 30 دولة حول العالم سواء في بلاد الشرق الأوسط أو أفريقيا، وتأتي شركة Infinix في المرتبة الثالثة بعد شركة سامسونج وهواوي، وكانت آخر إصدارات الشركة هاتف Infinix Hot 11 play الذي سنتعرف على سعره و مواصفاته سويا.

مواصفات هاتف Infinix Hot 11 play

أعلنت شركة Infinix رسميا عن هاتفها Infinix Hot 11 play الذي ينتمي لسلسلة Hot 11، وهو هاتف اقتصادي يتمتع بمميزات عديدة، أهمها:

شاشة من النوع IPS LCD بحجم 6.82 بوصة، وشدة إضاءة قدرها Nits 440.

MediaTek Helio G35 معالج الهاتف من النوع

ثماني الأنوية 12 نانو متر.

مساحة التخزين الداخلية 128 جيجا بايت + 4 جيجا بايت رام.

يمتلك الهاتف كاميرا خلفية دقتها 13 ميجا بيكسل بفتحة عدسة 1.8، وتبلغ دقة تصوير الفيديو 1080p، ودعم HD وبانوراما.

الكاميرا الأمامية دقتها 8 ميجا بيكسل، ودقتها 0.2، ودقة تصوير فيديو 1080p.

مميزات هاتف Infinix Hot 11 play

سوف نتعرف من خلال السطور أهم مميزات هاتف Infinix Hot 11 play بشكل تفصيلي واليكم المميزات كالاتي:

نظام تشغيل Android 10، وواجهة استخدام XOS 7.6. منفذ سماعات 3.5 مللي، ومستشعر بصمة في زر التشغيل. سعة البطارية 6000 مللي أمبير، وتبقى لفترة طويلة بدون شحن.

سعر هاتف Infinix Hot 11 play

سعر هاتف Infinix Hot 11 play تم الإعلان عن سعر هاتف Infinix Hot 11 play على المستوى العالمي، ولكن من المتوقع أن يكون سعر الهاتف في المملكة العربية السعودية 500 ريال سعودي، وفي مصر 2000 جنيه، وفي الدول الأجنبية 120 يورو، وذلك لنسخة 128 جيجا بايت.