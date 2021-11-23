تردد قناة SSC HD 7 الجديد الناقلة مباراة الهلال وبوهانج اليوم على القمر عرب سات نايل سات مباشر

البحث عن تردد القنوات الناقة مباراة الحلم السعودي، من أهم موضوعات البحث وتردد قناة SSCHD 7، الناقلة للمباراة هو حديث السعودية من شرقها لغربها، بعد أن تمك الإعلان عن نقل المباراة عبر القناة السابعة، ضمن باقة قنوات SSC الرياضية الجديدة، تبدأ القناة في البث المباشر للمباراة بداية من الساعة الثانية بعد الظهر، من خلال عدد 2 أستوديو تحليلي لم تشهده القناة من قبل من بداية إطلاقها حتى اليوم، أن يتم تخصيص أستوديوهين تحليليين لمباراة واحدة، وفيما يلي تردد القناة وتفاصيل المباراة الهامة.

تردد قناة SSC HD 7 الجديد

الأستوديو التحليلي الأول من داخل أرض الملعب ملعب الملك فهد الدولي بالعاصمة السعودية الرياض، بقيادة المذيع المتألق محمد خاتم وتركي شديد، ويستضيفا نجما السعودية في الزمن الجميل اللاعب الدولي السابق محمد الدعيع حارس الهلال السابق، وأحمد الحربي لاعب الهلال السابق أيضاً، الاستوديو الثاني بقيادة عبد العزيز البكر، يستضيف فيه عمر الغامدي وإبراهيم العنقري، أما المعلقين فهم فهد العتيبي والمعلق عيسى الحربين.

قناة SSC SPORTS HD 7

بعد أن أعلنت شركة الرياضة السعودية الجديدة، عن شرائها كافة حقوق الاتحاد الأسيوي لكرة القدم لثلاث سنوات قادمة، بداية من عام 2021 الحالي حتى 2024 القادم، قررت الشركة إطلاق باقة قنوات جديد لتنقل من خلالها كافة تلك الحقوق، فكان إطلاق باقة قنوات SSC HD عالية الجودة، وتوجد قنوات تبث بالصيغة العادية SD لتغطية كافة المستويات والرغبات، وفيما يلي التردد الجديد للقنوات على مختلف الأقمار.

تردد قناة SSCHD 7 الجديد