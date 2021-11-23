نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر العب الآن..طريقة تشغيل لعبة GTA Liberty City Stories علي أجهزة الأندرويد والايفون والكمبيوتر في ثواني في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة تشغيل لعبة GTA Liberty City Stories، تشغيل تلك اللعبة المتميزة من الممكن أن يتم وبمنتهى السهولة من خلال الاستعانة بخطوات بسيطة، وتلك الخطوات من شأنها أن تيسر على كل لاعب القيام بخطوة التشغيل للعبة جراند ليبرتي سيتي وهي واحدة من بين نماذج الألعاب المطورة من اللعبة جراند ثفت أوتو 5، والتي تعد بالأصل تطوير للعبة جاتا وفيما يلي من الفقرات القادمة نتعرف بالتفصيل على أهم المعلومات عن اللعبة، مع الذكر لأهم الخطوات الأساسية والتي تساعد على التشغيل للعبة الإلكترونية وبكل سهولة على مختلف النوعيات من الأجهزة.

طريقة تشغيل لعبة GTA Liberty City Stories علي أجهزة الكمبيوتر

تعتبر اللعبة من أحدث نماذج ونسخ الألعاب المطورة من خلال المبرمجين القائمين على تطوير الكثير من النسخ المحدثة للعبة الإلكترونية الأكثر شيوع على مستوى العالم وهي الجراند ثفت أوتو 5 وتعتبر اللعبة لعبة مؤلفة من عدد من المطاردات، وهي لشخص قد رجع من مدينة ما فاكتشف عقب عودته لمنزله أن والدته قد قتلت ولم يدرِ من الفاعل.

ومن خلال المطاردات التي يقوم بها خلال المراحل المختلفة من اللاعب يستطيع أن يكشف السر أو اللغز حول مقتل أمه، والكثير من المراحل المتعلقة باللعبة يكون الهدف منها إدخال اللاعب بالكثير من المطاردات والمغامرات البوليسية داخل واقع اللعبة الافتراضي، ومن الممكن تحميلها على الحاسب الآلي من خلال الخطوات الآتية:

يقوم اللاعب بتوصيل الحاسب الآلي بشبكة واي فاي قوية.

يستعمل أوبر أو جوجل كروم كمتصفح ويب لسرعة الحصول على اللعبة.

بمجرد الكتابة لاسم اللعبة GTA Liberty City Stories يسهل تحميلها والوصول لها وبعد التثبيت من الممكن التشغيل بسهولة على الهاتف.

خطوات تشغيل لعبة GTA Liberty City Stories علي الآيفون

من الممكن إجراء تشغيل سريع لهذه اللعبة على النظام آي يو إس الخاص بالآيفون وذلك من خلال الاستخدام للمتجر الإلكتروني آب ستور، وهذا المتجر يوفر نظام اللعبة بكل سهولة على الهاتف لتشغيلها بعد دقائق من التحميل.

رابط تشغيل لعبة GTA Liberty City Stories علي الاندرويد

الأندرويد من الممكن أن يتم تشغيل اللعبة من خلاله وذلك عن طريق الاستعانة لعبة GTA Liberty City Stories، والذي يوفر اللعبة وبكل سهولة على الجهاز.