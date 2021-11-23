 تثبيت لعبة Grand Theft Auto مجانًا النسخة الأصلية الكاملة لأجهزة Android و iPhone

تثبيت لعبة Grand Theft Auto مجانًا، وهي من الأشياء التي تحظى ببحث من ملايين المستخدمين حول العالم عن كيفية تنزيل GTA 5 مجانًا على هواتفهم الاستمتاع بواحدة من أفضل الألعاب الإلكترونية الشهيرة، والتي تحتوي على الكثير من الأشياء المثيرة والمغامرات الشيقة للغاية حيث أن Grand Theft Auto 5 بها مميزات عديدة ، كما أن لعبة جراند ثيفت أوتو 5 تحتوي علي أحدث أنواع الرسومات المتقدمة و ألوان جذابة، الآن يمكنك الاستمتاع بهذه اللعبة القوية عن طريق استخدام عدة خطوات البسيطة للحصول على لعبة GTA 5 مجانًا الإصدار الأصلي.

تثبيت المجاني لـ Grand Theft Auto لنظام Android

يستطيع الكثير من اللاعبين الان تثبيت لعبة Grand Theft Auto مجانًا وذلك علي نظام Android، إذا كنت ترغب في تنزيل GTA 5 مجانًا يمكنك القيام بذلك بسهولة باتباع هذه الخطوات لتثبيت اللعبة.

افتح متجر Google Play على هاتف Android الخاص بك.

في مربع البحث ، أدخل (Grand Theft Auto).

انقر فوق بحث.

ستظهر أمام اللاعب صفحة اللعبة الرسمية.

انقر الآن على (تنزيل GTA 5 لنظام Android).

انتظر حتى يكتمل التنزيل.

اربط اللعبة بحسابك على Facebook.

يمكنك الآن بدء اللعب.

تنزيل لعبة GTA 5 على هاتف iPhone

يبحث العديد من اللاعبين عن طريقة تنزيل لعبة Grand Theft Auto الأصلية لهواتف جوالات iPhone، لقد جئنا إليك بطريقة آمنة تمامًا وإليك خطوات تنزيل GTA 5 مجانًا:

افتح متجر ابل ستور Apple من جهاز iPhone الخاص بك.

نضغط في مربع البحث ، اكتب (Grand Theft Auto 5 game).

انقر فوق بحث.

سترى على الفور صفحة اللعبة الرسمية.

ثم انقر فوق (تنزيل gta for iPhone مجانًا).

انتظر ثانية حتى يكتمل التنزيل والتثبيت على جهاز iPhone الخاص بك.

يجب عليك أيضًا ربط اللعبة بحسابك على Facebook.

الآن يمكنك فتح اللعبة والاستمتاع بلعبة Grand Theft Auto

الآن لدي كل المستخدمين جميع الخطوات اللازمة من أجل تثبيت لعبة Grand Theft Auto مجانًا بدون دفع أى أموال، وذلك على أجهزة الجوالات Android و iPhone، للحصول على الإصدار الأصلي للعبة كاملة بدون اعلانات.