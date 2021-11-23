نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ألتقط أشارة تردد أون تايم سبورت الجديد تحديث نوفمبر 2021 الناقلة لقاء الزمالك وسيراميكا في الدوري في المقال التالي
تردد أون تايم سبورت الجديد هو أهم الترددات التي يتم البحث عنها الآن، من قبل عشاق الرياضة المصرية بصفة عامة وكرة القدم بصفة خاصة، فالقناة هي المالك الحصري لجميع المسابقات الرياضية التي تقام على الأراضي المصرية، وتنقل مباريات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم ومسابقات اليد والسلة وكرة الطائرة، وجميع الألعاب الفردية، واليوم نقدم لكم من خلال موقعكم ثقفني، تردد القناة الجديد 2021 حتى يتم أستقطابه بسهولة، لمشاهدة مباراة الزمالك وسيراميكا اليوم في الدوري المصري، ضمن مباريات الجولة السادسة من عمر المسابقة.
نبذة مختصرة عن قنوات أون تايم سبورت
قنوات أون تايم سبورت هي قنوات رياضية مصرية، متخصصة فقط في تقديم البرامج الرياضية، ومباريات كرة القدم تبث برامجه من أستوديوهاتها بمدينة الإنتاج الإعلامي، عبر القمر الصناعي المصري نايل سات بصورة عالية الجودة HD، انطلقت القنوات عام 2017 ومن ذالك التاريخ والقناة تجتذب ملايين المشاهدين في مصر والوطن العربي كل يوم، لتميز المحتوى الذي تقدمه والكوكبة المتميزة من مقدمي البرامج الرياضية التي تضمها القناة
تردد أون تايم سبورت 2021
|القمر الصناعي
|نايل سات
|تردد القناة
|11861
|معامل الاستقطاب
|رأسي H
|معامل الترميز
|27500
|معامل تصحيح الخطأ
|6/5
أهم الحقوق التي تمتلكها القنوات
- مباريات الدوري المصري الممتاز وكأس مصر ومباراة السوبر المصري.
- لقاءات المنتخب المصري الأول في تصفيات كأس العالم بقطر 2022.
- مباريات الأندية المصرية في البطولات الأفريقية لكرة القدم في مراحلها الأولى.
- كافة الفاعليات الرياضية التي تقام في أرض مصر سواء للعبات الجماعية أو الفردية.
أهم مميزات قنوات أون سبورت
- القنوات تبث بالمجان على مدار 24 ساعة في اليوم.
- تتميز القناة بجودة المحتوى الذي تقدمه وتضم أكفأ مقدمي البرامج في مصر والوطن العربي.
- أهتمام القناة بجميع الألعاب وليس كرة القدم فقد نقلت مباريات كأس العالم لكرة اليد حصرياً.
راديو أون سبورت FM
أطلقت الشركة المالكة لقنوات أون تايم راديو أون تايم FM، الذي يقدم مجموعة ممتازة من البرامج الإذاعية في الراديو، ويضم نجوم الإعلام المصري الذين يقدمون البرامج على شاشة القناة، مثل الإعلامي أحمد شوبير، وخالد الغندور، وليد صلاح الدين، حازم أمام، والعديد من الإذاعيين الذين يلاقوا متابعة كبيرة من المستمعين.
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