نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض هائلة من زين للاتصالات على الباقات الشبابية في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض هائلة من زين للاتصالات على الباقات الشبابية، شركة زين من شركات الاتصال السعودية التي أدرجت في السوق المالي عام 2008،واتخذت من مدينة الرياض مقرا لها، وتنتمي زين إلى مجموعة زين العالمية المعروفة بكونها من الشركات الرائدة في مجال الاتصالات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، كما أنها تنتشر في العديد من الدول لتقدم خدمات اتصال لا سلكية متنوعة، وتعمل الشركة على تقديم عروض مختلفة على خدماتها من حين لآخر، حيث كان عرض الباقات مسبقة الدفع أحدث هذه العروض.

عروض زين على الباقات مسبقة الدفع

أهم عروض زين على الباقات مسبقة الدفع، عروض الباقات مسبقة الدفع من العروض الهائلة التي تقدمها زين، ومنها: باقة شباب 59 مسبقة الدفع، باقة شباب 99 مسبقة الدفع، باقة شباب 149 مسبقة الدفع، باقة شباب 179 مسبقة الدفع، باقة شباب 199 مسبقة الدفع، باقة زين فليكس 19 مسبقة الدفع، باقة زين فليكس 29 مسبقة الدفع.

باقة شباب 59

باقة شباب 59 هي باقة مسبقة الدفع تمنح المشترك 5 جيجابايت إنترنت، 5 جيجا بايت تواصل، 400 دقيقة مكالمات محلية، واشتراك مجاني لمدة 6 شهور في آبل ميوزك مقابل 59 ريال سعودي.

باقة شباب 99 مسبقة الدفع

سعر الاشتراك في باقة 99 مسبقة الدفع 113.85 ريال سعودي شامل ضريبة القيمة المضافة، ويحصل المشترك على 15 جيجابايت إنترنت، 20 جيجا بايت تواصل، 1500 دقائق محلية.

باقة شباب 149 مسبقة الدفع

يبلغ قيمة الاشتراك في باقة 149 مسبقة الدفع 171.35 ريال شامل ضريبة القيمة المضافة، ويحصل المشترك فيها على 30 جيجابايت إنترنت، تواصل اجتماعي بدون حدود، اشتراك مجاني على منصة شاهد ستارز بلاي، بالإضافة إلى 3000 دقيقة مكالمات محلية.

باقة شباب 179 مسبقة الدفع

قيمة الاشتراك في باقة 179 مسبقة الدفع 179 ريال سعودي شامل ضريبة القيمة المضافة تستمر لمدة 28 يوم، كما يمكن التجديد مقابل 179 ريال.