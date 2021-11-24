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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسعار سيارات تويوتا الجديدة في مصر و السعودية في المقال التالي
أسعار سيارات تويوتا الجديدة في مصر والمملكة العربية السعودية، تعتبر سيارات تويوتا اليابانية من السيارات التي يكثر استخدامها في دول الخليج بكثرة، وذلك لأنها من السيارات التي تتحمل المصاعب والمشقة خاصة أثناء القيادة في الصحراء، كما أن قطع غيار السيارة متوافر في جميع أنحاء العالم، وقد عملت شركة تويوتا على توفير سيارة تويوتا بأشكال مختلفة ومواصفات تناسب جميع الأذواق، حيث تأتي بسعر مناسب لكافة الأفراد، لذا نتعرف سويا على أسعار الإصدارات المختلفة من السيارة في مصر والمملكة العربية السعودية.
أسعار سيارات تويوتا الجديدة في مصر
سيارات تويوتا الجديدة في مصر، نعرض لكم أسعار بعض سيارات تويوتا الجديدة في مصر:
- سعر سيارة ياريس سيدان 345 ألف جنيه.
- سعر سيارة ياريس هاتشباك 355 ألف جنيه.
- سعر سيارة كورولا 235 ألف جنيه.
- سعر سيارة كامري 1995 ألف جنيه.
- سعر سيارة افالون 650 ألف جنيه.
- سعر سيارة جرانيفيا 2180 ألف جنيه.
- سعر سيارة فورتشنر 749 ألف جنيه.
- سعر سيارة اف جي كروز 750 ألف جنيه.
- سعر سيارة كورولا كروس 500 ألف جنيه.
- سعر سيارة هايلاندر 700 ألف جنيه.
- سعر سيارة راش 340 ألف جنيه.
أسعار سيارات تويوتا الجديدة في السعودية
أسعار سيارات تويوتا الجديدة في السعودية، نعرض لكم أسعار بعض سيارات تويوتا الجديدة في المملكة العربية السعودية
- سعر سيارة ياريس سيدان 78700 ألف ريال سعودي.
- سعر سيارة ياريس هاتشباك 52 ألف ريال سعودي.
- سعر سيارة كورولا 65700 ريال سعودي.
- سعر سيارة كامري 96300 ريال سعودي.
- سعر سيارة افالون 118 ألف ريال سعودي.
- سعر سيارة جرانيفيا 176800 ريال سعودي.
- سعر سيارة فورتشنر 103500 ريال سعودي.
- سعر سيارة اف جي كروز 137700 ريال سعودي.
- سعر سيارة كورولا كروس 72700 ريال سعودي.
- سعر سيارة هايلاندر 126 ألف ريال سعودي.
- سعر سيارة راش 62600 ريال سعودي.
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