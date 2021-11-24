سعر ومواصفات هاتف شاومي نوت 10 في مصر، استطاعت هواتف شاومي أن تكتسح الأسواق جميعا على مستوى العالم، وكانت آخر إصدارات الشركة هو هاتف شاومي نوت 10، والذي سد جميع احتياجات ومواصفات الهاتف الذي يبحث عنه المستخدم، وبذلك استطاعت الشركة أن تحقق أرباح طائلة، لأن مميزاته رائعة وسعره مناسب للجميع، و سنتعرف سويا على سعر ومواصفات هاتف هاتف شاومي نوت 10 في مصر وسعر هاتف شاومي نوت 10.

مواصفات هاتف شاومي نوت 10

مواصفات هاتف شاومي نوت 10 يرغب بعض الأفراد في اقتناء هاتف شاومي نوت 10، لذا نعرض لكم مواصفات الهاتف:

حجم شاشة الهاتف 6.43 بوصة، لذا يمكن استخدامها كبديل للتلفاز في مشاهدة الأفلام والمسلسلات، كما أن جودة الشاشة 2400*1080 بيكسل، لذا يمنحك مشاهدة مميزة ودقيقة.

تتميز الشاشة أنها مقاومة للخدش والصدمات، كما أنها تعرض الإشعارات حتى بعد إغلاقها.

يمكن تركيب شريحتين على الهاتف، ويتميز بأنه يدعم شبكات الجيل الرابع.

الهاتف مزود بسماعات خارجية تعمل كستريو عند تشغيل الصوتيات، كما أن الميكروفون عازل للضوء.

يدعم الهاتف البلوتوث والواي فاي، أما بالنسبة للذاكرة تتراوح من 64 جيجابايت إلى 128 جيجا بايت باختلاف الإصدار.

يحتوي الهاتف على كاميرتين: الخلفية تصل دقتها إلى 48 ميجا بيكسل، و الأمامية 13 ميجا بيكسل مما يمكنك من تصوير الفيديوهات بجودة عالية.

تسمح كاميرا الهاتف بتصوير فيديوهات لمدة ساعة متواصلة بدقة تصل إلى 2160 بيكسل.

يمكن تحديد الوجه والابتسامة أثناء التقاط الصورة أو الفيديو.

سعر هاتف شاومي نوت 10

سعر هاتف شاومي نوت 10 يتوافر هاتف شاومي نوت 10 بنسختين 128 جيجا بايت، و 256 جيجا بايت، وجاءت أسعارها في مصر كالتالي: