نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تثبيت لعبة Grand Theft Auto للاندوريد بجميع إصداراتها ومتطلبات GTA V APK في المقال التالي

عمر شويل - جدة لعبة Grand Theft Auto ، عزيزي القارئ لا تبحث كثيرا علي شبكة الأنترنت عن كيفية تثبيت لعبة GTA V للاندرويد. لأنها اليوم ومعنا هنا سوف تتعرف علي التثبيت الصحيح لجميع إصدارات اللعبة الشهيرة. التي حيرت جميع مستخدمي الألعاب الإلكترونية. حيث يختلف كل إصدار عن الأخر في التصميم وشكل العصابات. كما يختلف أيضا جرافيك اللعبة والفيديو الترويجي لكل إصدار علي حدة. حيث الكثير من المنصات الإلكترونية علي شبكة الأنترنت تقدم تثبيت هذه اللعبة الخرافية بجميع إصدارتها. كما تقدمها أيضا بشكل مجاني. وذلك مخالف قانونيا لسياسات جوجل. حيث أن هذه الإصدارات التالية جميعها مدفوعة ( Grand Theft Auto: San Andreas، Grand Theft Auto: Vice city، GTA: Liberty City Stories). كما أنها إصدارات شهيرة ونالت إعجاب محبي الألعاب الإلكترونية. وذلك نظرا للإثارة والتشويق والمغامرة. حيث دائما مطاردات مع الشرطة كما يمكن للسارق أن يدخل جميع منشآت المدينة وسرقة محتوياتها. واليوم عزيزي القارئ سوف نستعرض لكم تثبيت جميع إصدارات لعبة Grand Theft Auto للاندرويد. كما سنقوم باستعراض متطلبات تشغيل لعبة GTA V الأصلية. وذلك عبر السطور القلية القادمة.

تثبيت لعبة Grand Theft Auto إصدار Grand Theft Auto: San Andreas

هذا الإصدار من GTA V APK يتمتع بتصميم خرافي وشهرة كبيرة. حيث هو أكبر إصدار بين جميع إصدارات اللعبة وأفضلهم. كما تم إصداره بعد إصدار Grand Theft Auto: Vice city الإصدار القديم وأولى إصدارات اللعبة الأصلية من شركة روك ستار جيم. حيث يتم تثبيت Grand Theft Auto: San Andreas عن طريق جوجل بلاي بالدخول عليه وكتابة أسم لعبة GTA V للاندرويد في البحث. والنقر على إصدار سان اندرياس. ثم دفع القيمة المخصصة للعبة وهي مائة وثلاثون جنيها مصريا. وبالريال السعودي 30 ريالا وذلك عن طريق الدفع الإلكتروني. سوف يظهر بعد ذلك كلمة تثبيت كما يجب النقر عليها وستثبت اللعبة بنجاح علي الجوال. ولكن أولا عزيزي المستخدم وقبل دفع قيمة اللعبة التأكد من إمكانيات جوالك لتشغيل جراند ثفت أوتو للاندرويد سان أندرياس. وللتأكد من ذلك يجب قراءة المتطلبات التالية.

4 جيجا بايت هي السعة التخزينية للعبة والتي تشغرها علي الجوالات حيث يجب علي الجوالات أن تتوفر بها هذه المساحة أو أكثر.

لعبة Grand Theft Auto تعمل بسرعة هائلة ولكن إذا كان الجوال يدعم ذاكرة عشوائية 6 جيجا.

تعمل بسرعة هائلة ولكن إذا كان الجوال يدعم ذاكرة عشوائية 6 جيجا. كما يجب أن يحتوي الجوال علي معالج من الفئة الفلاج شيب. حيث لا يقل عن معالج ثماني النواة.

اللعبة تعمل بجرافيك عالي حيث يجب أن يحتوي الجوال علي معالج رسوميات قوي جدا لتشغيل لعبة GTA V APK بشكل طبيعي.

بشكل طبيعي. يجب أيضا أن يعمل الجوال بنظام أندرويد 11.

تثبيت Grand Theft Auto: Vice city للاندرويد

بالرغم من شهرة وتصميم إصدار Grand Theft Auto: San Andreas لكن يعتبر إصدار Grand Theft Auto: Vice city ينال شهرة واسعة نظرا أنه الإصدار الأقدم في اللعبة منذ نشأتها عام 2003 للكمبيوتر. حيث تم إصدار العديد من إصدارات فايس سيتس مثل فايس سيتي 2 وفايس سيتي 3. ثم قامت شركة روك ستار بإطلاقها على أجهزة الــ PLAY STATHION والــ XBOX. ويعد تثبيتها سهلا مثل أي إصدار أخر. حيث يجب الدخول علي جوجل بلاي من الجوال. ثم البحث عن طريق شريط بحث جوجل بلاي علي لعبة GTA V للاندرويد. والنقر علي إصدار Grand Theft Auto: Vice city . ثم قم بالدفع الإلكتروني لقيمة اللعبة 94 جنيها مصريا. أو 23 ريال سعوديا. والآن سيظهر لك زر التثبيت يجب الضغط عليه وسوف تحصل اللعبة علي جوالك بنجاح وبطريقة أمنه دون الدخول علي أي منصات غير جوجل بلاي. ولمتطلبات تشغيل اللعبة علي الأندرويد يجب إتباع التالي.

سعة اللعبة علي جوجل بلاي 3 جيجا. حيث يجب أن يجب أن تتوفر السعة التخزينية هذه في الهاتف. وهي مثل إصدار GTA: Liberty City Stories .

. كما تعمل لعبة Grand Theft Auto بذاكرة عشوائية 4 جيجا ويجب ألا تقل عن ذلك.

بذاكرة عشوائية 4 جيجا ويجب ألا تقل عن ذلك. تقوم اللعبة بالتشغيل على معالج متوسط وليس من الفئة السعرية الكبيرة مثل إصدار Grand Theft Auto: San Andreas الذي يتطلب معالج كبير. ولكن فايس سيتي تتطلب معالج متوسط وهو رباعي النواة.

الذي يتطلب معالج كبير. ولكن فايس سيتي تتطلب معالج متوسط وهو رباعي النواة. كما تعمل اللعبة علي نظام أندرويد 10.

تثبيت لعبة GTA V الأصلية إصدار GTA: Liberty City Stories

GTA: Liberty City Stories هي الإصدار الأحدث من اللعبة. كما أنها مزيج من الإصدارين السابقين. ولكن أقل في عدد تثبيتها عكس الإصدارين Grand Theft Auto: Vice city و Grand Theft Auto: San Andreas والذي تخطى عدد تثبيتها مليون عملية تثبيت وتخطي عدد ردود الفعل 4.5 من ردود الفعل الإجمالية والمقدرة بــ 5 نجوم. ويمكن تثبيت لعبة Grand Theft Auto ليبرتي سيتي ستوريز من جول بلاي أيضا بالبحث عن اللعبة. ودفع قيمتها إلمترونيا والمقدرة بــ 30 ريال سعودي مثل إصدار سان أندرياس. ثم القيام بالضغط علي تثبيت وستحصل علي اللعبة علي الفور. ولمتطلبات اللعبة يجب إتباع التالي.

لعبة GTA: Liberty City Stories متوسطة الحجم حيث يصل حجمها 3 جيجا بايت.

متوسطة الحجم حيث يصل حجمها 3 جيجا بايت. كما تعمل أيضا بذاكرة عشوائية متوسطة وهي 4 جيجا فقط.

كما تعمل علي معالج متوسط مثل إصدار Grand Theft Auto: Vice city معالج رباعي النواة.

معالج رباعي النواة. لعبة GTA V للاندرويد تعمل برسوميات متوسطة أيضا مثل فايس سيتي.

تعمل برسوميات متوسطة أيضا مثل فايس سيتي. يجب أن يكون نظام الأندرويد 11.

عزيزي القارئ لقد أستعرضنا لك اليوم كيفية تثبيت جميع إصدارات لعبة Grand Theft Auto للاجوالات الأندرويد إصدارات(Grand Theft Auto: San Andreas، Grand Theft Auto: Vice city، GTA: Liberty City Stories) كما تم أستعراض متطلبات جميع إصدارات لعبة GTA V الأصلية. نتمنى ان تكون تلك المقالة مفيدة لكم. ونتمنى لكم دوام الصحة والعافية.