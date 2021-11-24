نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تثبيت لعبة GTA V للاندرويد آخر إصدار نسخة Grand Theft Auto: San Andreas في المقال التالي

عمر شويل - جدة تثبيت لعبة GTA V للاندرويد لهواتف أند رويد المختلفة لأخر إصدار من اللعبة . الأشهر علي مستوي العالم ويسعى الكثير من اللاعبين بالبحث عن طريقة تثبيت Grand Theft Auto: San Andreas . ذلك لأن تلك النسخة تمتاز بالعديد من المزايا عن نسخة Grand Theft Auto: Vice city . كذلك التميز في النسخة الأخير من GTA V APK الخاصة بلعبة جراند ثفت أوتو: سان أندرياس . أضيف لها العديد من معدلات عالية من ألجرافيك . كما أنها تميزت بوضوح شكل اللعبة من الداخل أعلي مما سبق . كذلك سعت شركة لعبة Grand Theft Auto بإصدار النسخ المتوافقة مع هواتف أند رويد . بعد أن ظلت سنوات عديدة يتم لعبها علي أجهزة الكمبيوتر . ومن خلال مقال اليوم سنتعرف علي كافة تفاصيل تثبيت لعبة GTA V . وما هي خطوات تثبيت لعبة GTA V للأندرويد الأصلية من المتاجر الرسمية .

تثبيت لعبة GTA V للاندرويد المتوافقة مع الهواتف

عن طريق المتاجر التي تتوافق مع GTA V APK وفقاً لنوع الهاتف . حيث أنه من المتعارف عليه بأن هناك متجر جوجل بلاي ومتجر أبل ستور . تلك المتاجر المعتمدة لدي جراند ثفت أوتو: سان أندرياس . وحيث أن كافة اللاعبين يسعون لطريقة يتم من خلالها تثبيت لعبة GTA V . نتعرف علي تلك الطريقة من خلال الخطوات التالية :-

تثبيت لعبة Grand Theft Auto من خلال حسابك علي المتجر . من داخل المتجر يتم البحث عن نسخة Grand Theft Auto: San Andreas . كذلك يمكن البحث عن أي نسخة أخري وليكن Grand Theft Auto: Vice city . يتم بعد ذلك تحديد سعر لعبة Grand Theft Auto المحدد وفقاً لكل دولة . تحديد طريقة الدفع المرغوبة والوسيلة التي يتم الدفع بها . كما بعد الخطوات السابقة يتم الضغط علي تثبيت جراند ثفت أوتو: سان أندرياس . يمكن ربط لعبة جراند ثفت أوتو بحسابك علي FACEBOOK . تلك كانت الخطوات الخاصة بتثبيت لعبة GTA V من المتاجر الرسمية .

ما هي متطلبات التثبيت في لعبة Grand Theft Auto: San Andreas

هناك بعض المتطلبات البسيطة التي يجب أن تكون متوفرة في هواتف أند رويد . ذلك لكي ما يسمح لتثبيت لعبة Grand Theft Auto علي الهواتف . حيث أن متطلبات GTA V APK للهواتف تختلف عن متطلبات الكمبيوتر . تلك المتطلبات الخاصة بنسخة جراند ثفت أوتو: سان أندرياس هي كالتالي :-

تتطلب Grand Theft Auto: San Andreas مساحة بالهاتف 3GB .

مساحة بالهاتف 3GB . كذلك بجانب معالج ثماني النواة SNAPDRAGON 865 .

كما تتطلب جراند ثفت أوتو: سان أندرياس مساحة ذاكرة عشوائية 4GB .

مساحة ذاكرة عشوائية 4GB . يفضل أن تزيد مساحة الذاكرة العشوائية في لعبة GTA V إلي 6GB لتعمل بشكل أفضل .

كذلك نظام تشغيل الهاتف يكون نظام أند رويد 11.0.1 لتشغيل لعبة Grand Theft Auto .

. أما هواتف أيفون يجب أن يكون النظام الخاص بتشغيل الهاتف نسخة IOS 14 وذاكرة داخلية فارغة 4GB .

متطلبات أخري في نسخة Grand Theft Auto: Vice city

المتطلبات الخاصة في لعبة جراند ثفت أوتو للأندرويد نسخة Grand Theft Auto: Vice city . تختلف نوعاً ما عن نسخة جراند ثفت أوتو: سان أندرياس . ولكي ما يتم تثبيت تثبيت لعبة GTA V للأندرويد الأصلية لتلك النسخة يجب اتباع الآتي :-

المساحة الداخلية للهاتف يجب أن تكون فارغة بمقدار 2GB . كذلك تثبيت Grand Theft Auto: Vice city يكون الهاتف رباعي النواة SNAPDRAGON 720 . كما يتم تثبيت GTA V APK بالهاتف بذاكرة عشوائية 4GB لتشغيل لعبة جراند ثفت أوتو . كذلك من الضروري لتشغيل لعبة Grand Theft Auto يكون نظام الهاتف بتقنية أند رويد 9.0.1 . يمكن اتباع تلك الخطوات مع نسخة لعبة جراند ثفت أوتو ليبرتي سيتي ستوريز .

تثبيت لعبة GTA V للاندرويد لكافة النسخ المشار أليها Grand Theft Auto: San Andreas . أو Grand Theft Auto: Vice city . يكون ذلك من خلال المتجر الرسمي المتوافق مع الهاتف . ذلك عبر الخطوات المشار أليها داخل المقال .