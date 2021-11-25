نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة الأردن الرياضية 2021 Jordan Sport HD الناقلة لنهائي كأس الأردن بين الفيصلي والسلط في المقال التالي
ازداد البحث بصورة كبيرة عن تردد قناة الأردن الرياضية 2021 الجديد، وذلك لمتابعة أهم المباريات والبرامج الرياضية داخل الأردن، حيث تعد قناة Jordan Sport HD من أهم القنوات الرياضية في الأردن والعالم العربي، لما تقدمه من محتوى حصري ومميز للجمهور العاشق للرياضة بشكل عام، ولجمهور الساحرة المستديرة بشكل خاص، وتقوم القناة بنقل نهائي كأس الأردن اليوم الخميس 25\11\2021، بين الفيصلي والسلط على استاد عمان الدولي، ولذلك ازداد البحث بصورة كبيرة ومكثفة عن أحدث ترددات القناة، ولذلك سنوافيكم هنا من خلال هذا المقال وعبر موقع ثقفني بتردد قناة الأردن الرياضية نايل سات وبمختلف الأقمار.
تردد قناة الأردن الرياضية
|القمر
|نايل سات
|التردد
|11958
|الاستقطاب
|أفقي
|الترميز
|27500
Jordan Sport HD عرب سات
- القمر:- عرب سات.
- التردد:- 12054.
- الاستقطاب:- عمودي.
- الترميز:- 27500.
طريقة ضبط القناة على جهاز الاستقبال “الريسيفر”
- يتم في البداية توجيه طبق الدش ناحية القمر المطلوب.
- النقر على زر “MENU” من ريموت الريسيفر.
- الضغط على زر “تركيب” ثم اختيار زر “إضافة قناة” وهو باللون الأحمر في الغالب.
- إدخال التردد الموجود في المقال بشكل صحيح ودون أخطاء ثم الضغط على “بحث”.
موعد مباراة الفيصلي والسلط القادمة في نهائي الكأس
يحتضن استاد عمان الدولي مباراة الفيصلي ضد السلط القادمة في نهائي الكأس، وذلك اليوم الخميس الموافق 25\11\2021، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت الأردن والسعودية، السادسة مساءً بتوقيت مصر، الثامنة مساءً بتوقيت الإمارات.
تردد قناة Jordan Sport HD
تعد قناة الأردن الرياضية من أهم القنوات الرياضية الأردنية، لذلك تحظى بنسبة مشاهدة عالية في الأردن وخارجها، وذلك لما تقدمه من محتوى حصري ومميز لجمهور الرياضة بشكل عام وكرة القدم بشكل خاص، وتمتلك القناة نخبة مميزة من الإعلاميين الرياضيين المتميزين، ولديها شبكة مراسلين على أعلى مستوى من المهنية والكفاءة، ينقلون كافة الأحداث الرياضية لحظة حدوثها.
كما أن القناة تستخدم أحدث الأجهزة، لنقل البرامج والمباريات في أفضل صورة وأنقى صوت، وتمتلك القناة نقل العديد من البطولات الهامة بشكل حصري، حيث تقوم بنقل الدوري الأردني وكأس الأردن، وجميع البطولات التي تقام في الأردن في مختلف الألعاب، كما أنها تقوم بنقل جميع مباريات المنتخب الأردني والتي تقام داخل الأردن.
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