Lenovo تستعد لإطلاق حاسب بمعالجات متطورة

ذكرت بعض المواقع المهتمة بشؤون التقنيات الحديثة أن شركة Lenovo تستعد لطرح حاسب محمول مجهز بأحدث التقنيات.

وتبعا للتسريبات فإن الحاسب المنتظر Lenovo QRD سيحصل على معالج Snapdragon 8cx Gen 3 من إنتاج شركة Qualcomm، ما سيمكنه من معاينة البيانات بسرعة كبيرة جدا، والاتصال مع شبكات 5G الخلوية لتأمين الإنترنت.

كما ذكرت بعض مواقع الإنترنت أن الحاسب الجديد حصل على 5335 نقطة وفقا لتقييمات Geekbench، أي أن معالجه قدم أداء أسرع بكثير من معالج Snapdragon 888 الموجود في أحدث الأجهزة الذكية الرائدة، إذ حصل المعالج الأخير على 3200 نقطة وفقا لتقييمات Geekbench.

ومن المفترض أن يكون الحاسب الجديد نسخة معدلة عن حواسب IdeaPad 5G التي استعرضتها Lenovo سابقا، وأن يحصل على هيكل خفيف الوزن مصنوع من الألومينيوم، كما سيحصل على شاشة تنحنى بزاوية 360 درجة، وعلى ماسح لبصمات الأصابع، وكاميرات عالية الدقة لإجراء مكالمات الفيديو