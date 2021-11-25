تردد قناة الأردن الرياضية 2021 Jordan TV Sport الرياضية الأردنية لمتابعة نهائي كأس الأردن

تردد قناة الأردن الرياضية 2021 من أهم كلمات البحث خلال الساعات الأخيرة، بالتزامن مع موعد مباراة نهائي كأس الأردن بين الفيصلي والسلط، حيث يبحث عدد كبير من عشاق مباريات كرة القدم عن التردد الصحيح للقناة للتمكن من ضبطها، ومتابعة أهم المباريات المنقولة عبر شاشتها فهي الناقل الرسمي لمباريات الدوري الأردني وكأس الأردن، وهي قناة تابعة لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردني ومتخصصة في المحتوي الرياضي، بالإضافة لضمها عدد من مقدمي البرامج والمراسلين لتغطية الأحداث الرياضية ممن يشهد لهم بالكفاءة في العمل، وتتميز الرياضية الأردنية بالعديد من البرامج التي تناقش القضايا الرياضية سواء على المستوي المحلي أو الخارجي، مما جعلها أحد أهم القنوات الرياضية العربية على الساحة مثل قناة الرابعة العراقية الرياضية وحرصاً منا على توفير المعلومة الصحيحة من مصادرها الرسمية، نستعرض معكم التردد الصحيح المحدث للقناة للاستمتاع بمتابعة متميزة لأهم المباريات المذاعة على شاشتها.

القمر الصناعي النايل سات التردد 11958 – 12398 الاستقطاب أفقي معامل الترميز 27500

تردد Jordan TV Sport على العرب سات

التردد :- 12054.

الاستقطاب :- عمودي.

معامل الترميز :- 27500.

نهائي كأس الأردن على قناة الأردن الرياضية

يقام اليوم الخميس الموافق 25/11/2021 نهائي كأس الأردن 2021، والمقرر إقامته في تمام الساعة السادسة من مساء اليوم بتوقيت الأردن ومصر، الساعة السابعة مساءً بتوقيت السعودية، الساعة الثامنة مساءً بتوقيت دبي، على ملعب استاد عمان بين فريقي الفيصلي والسلط، حيث حصل الفيصلي على مقعده في النهائي بعد تغلبه على نظيره الوحدات 3: 1، في حين تغلب السلط على فريق الحسين إربد بنتيجة 2 مقابل لا شئ في المباراة التي جمعت بينهم في قبل النهائي، ليحجز مكانه في اللقاء الحاسم اليوم لتحديد بطل كأس الأردن في نسخته 2021.

أهم برامج قناة الأردن الرياضية

الحصاد الرياضي.

صدي الجماهير.

نجم الأسبوع.

أون لاين.

صباح الرياضة.

ميادين الرياضة.

المجلة الرياضية.

أهم البطولات التي تنقلها القناة

الدوري الأردني الممتاز. كأس الملك. الدوري السعودي. بطولة التنس الدولية. الدوري الآسيوي. مباريات كرة السلة. كرة اليد.

الرياضية الأردنية

حجزت قناة الأردن الرياضية مكانها وسط أهم القنوات الرياضية في الوطن العربي، مثل قناة SSC الرياضية السعودية، وغيرها من القنوات التي تقدم محتوي رياضي متنوع، فقد اهتمت إدارة القناة بتوفير أحدث وسائل البث الفضائي لوصولها للمشاهدين بدون تقطيع أو تشويش.