“ايه المطلوب” متطلبات لعب ماين كرافت الإصدار الجديد من اللعبة 2021 Minecraft Game

متطلبات لعب ماين كرافت الإصدار الجديد نقدمها لكم حيث يمتلك الكثير من الأشخاص أجهزة كمبيوتر ويتسألون عن ما كان بإمكانهم لعب Minecraft أم لا؟ وهل لدى أجهزتهم القدرة على تشغيل اللعبة بأكفأ مستوى وجودة و يبدأون البحث عن متطلبات لعب ماين كرافت، وتعتبر Minecraft الأكثر شهرة و إنتشار في العالم وذلك لسهولة التحميل وتحتوي على الكثير من المغامرات الممتعة في كل مرحلة من مراحل اللعبة.

متطلبات لعب ماين كرافت الإصدار الجديد

يكون المعالج المركزي من النوع Intel core i5-4690 وسرعته 3.5 هيرتز.

الرامات أو ذاكرة الوصول العشوائي يكون الحد الأدنى لمساحتها 8 جيجا رام.

كارت شاشة أو بطاقة الرسوميات لابد أن تكون من أي نوع من سلسلة GeForce 700 أو AMD Radeon Rx 200 ماعدا الشرائح المدمج من OpenGL 4.5 .

الحد الأدنى للمساحة التخزينية الداخلية للجهاز 4 جيجا بايت.

تكون شبكة الإنترنت سريعة.

كارت الشاشة والجهاز يدعموا برنامج DirectX 11.

مميزات لعب ماين كرافت

العمل الجماعي في فريق.

التفكير بإبداعية.

التفكير في حل للمشكلات التي تواجهه.

تنمية مواهب كالبناء والتخطيط.

القدرة على بناء عالم افتراضي شبيه بالواقع.

مميزات لعبة ماين كرافت التعليمية

يوجد الكثير من مزايا لعبة ماين كرافت التعليمية والتي تساعد الطلاب على التعلم وفتح آفاقهم وهي تلائم كل الأعمار حيث من مزاياها التالي:

التواصل بين أفراد العملية التعليمية عبر الإنترنت.

تلائم جميع الأعمار والسنوات الدراسية.

إتاحة الفرصة لدراسة عدد كبير من الدروس.

خطوات تثبيت لعبة ماين كرافت

يبحث الكثير من اللاعبين عن كيفية تحميل لعبة ماين كرافت والتي يحبها الكثير منهم لأنها ذات جرافيك عالي الجودة وتستطيع تنزيلها ولعبها ببساطة كالتالي:

الدخول لرابط لعبة ماين كرافت الخاص.

اختيار نظام التشغيل الخاص بك.

اضغط على زر التشغيل.

ثم الضغط على زر Next و وافق على جميع شروط اللعبة.

وأخيرًا حدد مكان حفظ اللعبة على جهازك.

توضيح مواصفات لعبة ماين كرافت

ماين كرافت هي لعبة ثلاثية الأبعاد تكون جماعية أو منفردة، فلعبة Minecraft عبارة عن مجموعة من المربعات والصناديق الصغيرة يستطيع اللاعب من خلالها بناء العالم الخاص به، فيمكنه بناء المكان الخاص به ويشعل النيران وإخافة الوحوش ليلًا وصناعة الأسلحة للدفاع عن النفس من الأعداء، ولعبة Minecraft ليست محددة بعمر معين فهي للصغار والكبار، لذلك يبحث الجميع عن متطلبات لعب ماين كرافت.