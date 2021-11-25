تردد قناة الأردن الرياضية الجديد 2021 الناقلة نهائي كأس المملكة بين الفيصلي والسلط jordan sport

يبحث عشاق الكرة الأردنية اليوم عن تردد قناة الأردن الرياضية الجديد 2021، لمشاهدة نهائي كأس الملك المباراة التي ستجمع الفيصلي ضد السلط، في ملعب عماد الدولي اليوم وتنقل المباراة حصرياً على القناة الرياضة الأردنية، التي تعد من أكثر القنوات متابعة عند الشعب الأردني بمختلف أعماره السنية، وتعد من القنوات الرياضية العربية المتميزة، خاصة أن القناة تبث مباريات الدوري والكأس في المملكة بصورة حصرية، ومتابعة المباريات تحظى بمشاهدة كبيرة خاصة بين فئة الشباب، والقناة اليوم تنقل اللقاء على الهواء مباشراً في السابعة مساءً بالتوقيت المحلي للمملكة الأردنية على التردد التالي.

تردد قناة الأردن الرياضية

القناة هي قناة تابعة لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون في المملكة الأردنية الهاشمية، متخصصة في نقل مباريات كرة القدم وتقديم البرامج الرياضية فقط، تبث برامجها بالمجان للجمهور على مدار اليوم من خلال أكثر من قمر صناعي مثل عرب سات والقمر المصري نايل سات، وتعتبر من أهم القنوات داخل الأردن ويتابعها الكثير من الأردنيين المغتربين، الذين يحرصون علة مشاهدة مباريات الدوري والكأس في المملكة.

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تنقل القناة اليوم نهائي كأس الملك بين فريقي الفيصلي والسلط في السادسة مساءً بتوقيت مدينة القاهرة، السابعة مساءً بتوقيت الأردن والمملكة العربية السعودية، اللقاء يكتسب أهمية ومتابعة كبيرة، فهو يجمع بين الفيصلي صاحب الشعبية الكبيرة داخل الأردن وخارجها، والحاصل على العديد من الألقاب المحلية والقارية فقد حصل على الكأس 20 مرة في السابق، ويواجه طموح السلط الذي يرغب في الحصول على أول ألقابه اليوم، كان الفيصلي تأهل إلي النهائي على حساب الوحدات بالفوز 3-1، بينما تأهل السلط على حساب الحسين أربد بالفوز 2 صفر في نصف النهائي.

تردد قناة الأردن الرياضية الجديد