هُنا رابط مباشر لـ حذف حساب انستجرام بشكل نهائي أو مؤقت

يقوم العديد من الأشخاص بالبحث عن كيفية حذف الحساب الخاص بهم على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام سواء كان بشكل مؤقت أو حذفه نهائيًا، حيث أن برنامج الانستجرام يعتبر من أهم وأبرز التطبيقات المشهورة والأكثر استعمال عند جميع الأشخاص من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وبالرغم من ذلك فإنه يريد البعض أن يقوم بحذف الحساب نهائيًا وذلك بسبب أسباب شخصية مثل: قضاء أغلب الوقت عليه، أو وجود انتهاكات الخصوصية، وفي هذا المقال سوف نقوم بتقديم إليكم أفضل وسيلة من أجل حذف حساب الانستجرام بطريقة سهلة.

حذف حساب انستجرام

عندما يتم حذف حساب الانستجرام فإنه من المستحيل أن يتم استرجاع جميع الملفات والصور، ولذلك فإنه من الأفضل أن يتم عمل نسخة احتياطية من الملفات قبل أن يتم حذف الحساب، ومن الممكن أن يتم تعطيل الحساب بشكل مؤقت بدلًا من أن يُحْذف نهائيًا، علاوة على ذلك أن حذف حساب الانستجرام لن يستطيع أى مستخدم من أن يقوم بإعادة فتح الحساب مرة أخرى بنفس اسم المستخدم القديم.

كيفية حذف حساب انستجرام

يتم فتح الحساب على برنامج انستجرام الموجود على الهاتف.

يتم الدخول على الصورة الشخصية ثم يتم اختيار خانة الإعدادات.

ثم يتم البحث عن خانة مركز المساعدة، وبعدها يتم الضغط على خانة إدارة الحساب.

ثم يتم الضغط على خانة delete your account.

يتم تحديد الطريقة التي ترغب في حذف حسابك بها how do I delete my account.

يتم الانتقال إلى رابط حذف حساب انستجرام التابع إلى صفحتك ثم يتم إدخال اسم المستخدم وكلمة السر، وبعدها يتم الضغط على خانة تسجيل الدخول.

ثم يتم تحديد سبب حذف الحساب نهائيًا، وبعدها يتم النقر على خانة الموافقة Done.

يتم كتابة كلمة السر في الخانة الظاهرة أمامك، وبعدها يتم تأكيد الحذف النهائي.

رابط حذف انستجرام نهائيًا

وللدخول المباشر على الرابط الخاص بحذف حساب الانستقرام أدخل على الرابط ” رابط حذف انستجرام ” ثم استكمال الخطوات كما هي موضحة أمامك.