استقبل تردد قناة أون تايم سبورت وشاهد مباراة الزمالك وسراميكا كليوباترا

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عمر شويل - جدة تردد قناة أون تايم سبورت لمشاهدة مباراة الزمالك وسراميكا كليوباترا التي ستقام في مساء اليوم الخميس الموافق الخامس والعشرين من شهر نوفمبر 2021، تلك المباراة التي يسعى فيها الفارس الأبيض الفوز فيها من أجل تعويض فقدان نقطتين أمام فريق البنك الأهلي في المباراة الماضية، في ظل تفوق المنافس التقليدي الأهلي في نفس الجولة على المحلة بثلاث أهداف مقابل هدفين.

تردد قناة أون تايم سبورت

كشفت مجموعة قنوات ON TIME SPORTS عن التردد الجديد للقناة الذي تم تحديثه مجدداً من أجل مشاهدة مباشرة للمباريات والبرامج بأفضل جودة، ويترقب جماهير الزمالك اليوم مشاهدة المباراة التي يتم نقلها مباشرة على إدارة القناة الثانية من مجموعة قنوات اون تايم سبورت، على التردد التالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

التردد: 11861.

موعد مباراة الزمالك وسراميكا كليوباترا

يلتقي اليوم الزمالك ضد فريق سيراميكا كليوباترا في إطار فاعليات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز، حيث تقام المباراة في تمام الساعة الرابعة عصراً، على استاد المقاولون العرب، حيث يحتل الفارس الأبيض من الرصيد 10 نقاط بفارق خمس نقاط عن متصدر الدوري حتي الآن الأهلي.

تردد قناة On Time Sports 2

يتم نقل مباراة الأهلي ضد فريق سموحة اليوم على تردد قناة On Time الرياضية مساء اليوم على التردد الجديد للقناة كالتالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: ١١٨٦١.

الاستقطاب: ٢٧٥٠٠.

معدل الترميز: رأسي.

معامل تصحيح الخطأ: ٥/٦.

تردد ON TIME SPORTS 3

تتمكن من تنزيل تردد ON TIME SPORTS 3عن طريق وضع التردد الجديد 12303، معدل الترميز 27500، قمر صناعي نايل سات.

تشكيل الزمالك اليوم في مواجهة سيراميكا كليوباترا

من المتوقع أن يعلن المدير الفني باتريس كارتيون عن تشكيلة اللقاء الذي يخوض به الجولة السادسة لكل من التالي:

خط الدفاع: محمود حمدي الونش، محمد عبد الغني، احمد فتوح، حمزة المثلوثي.

خط الوسط: طارق حامد، أمام عاشور، اشرف بن شرقي، يوسف أوباما.

خط الهجوم: احمد سيد زيزو، مصطفي فتحي، عمر السعيد.

حراسة المرمى: محمد عواد.

وصلنا معكم لختام شرح كيفية استقبال تردد قناة أون تايم سبورت وشاهد مباراة الزمالك وسراميكا كليوباترا.