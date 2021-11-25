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عمر شويل - جدة أحدث الهواتف الذكية التي تدعم شبكات الجيل الخامس من الفئة المتوسطة، اكتسحت الهواتف الذكية الأسواق لتحل محل الهواتف العادية، وذلك لمميزاتها الهائلة وقدرتها على الدخول على مواقع الإنترنت والتواصل الاجتماعي، وغيرها من المميزات التي يحلم بها المستخدم، فقد ظهرت العديد من الهواتف التي تدعم شبكات الجيل الرابع والخامس، وعلى الرغم من بحث المستخدم على هاتف يحمل جميع هذه المواصفات، لكنه على الجانب الآخر يبحث عن هاتف يناسبه من الناحية المادية، لذا نعرض لكم هواتف مواصفاتها رائعة وسعر مناسب للجميع.

هواتف تدعم شبكات الجيل الخامس فئة متوسطة

هناك العديد من الهواتف الذكية التي تدعم شبكات الجيل الخامس، ولكنها متوسطة السعر تناسب جميع الفئات، ومنها:

هاتف Nokia 8.3 5G

على الرغم من ظهور العديد من الهواتف الحديثة، ولكن يظل هاتف نوكيا هو المفضل لعدد كبير من الأفراد، وذلك لطول عمر البطارية الذي يتمتع به، كما أن هاتف Nokia 8.3 5G الذي أصدر مؤخرا يدعم شبكات الجيل الخامس، ومعالج Snapdragon 765G ثماني النواة، ولكن من عيوب هذا الهاتف أن غلافه الخارجي مصنوع من البلاستيك.

هاتف Xiaomi Poco X3 GT

يمتلك هاتف Xiaomi Poco X3 GT العديد من المميزات الرائعة على الرغم من أنه ينتمي إلى الهواتف متوسطة السعر، حيث تبلغ سعة البطارية 5000 أمبير، ذاكرة التخزين 128، 256 ميجا بايت، وكاميرا ثلاثية الأبعاد، ولكن من سلبيات الجهاز عدم وجود شاحن لاسلكي.

هاتف Xiaomi Mi 11 Lite 5G

يطلق على هاتف Xiaomi Mi 11 Lite 5G أنحف هاتف يدعم شبكات الجيل الخامس على مستوى العالم، ومن مميزات الهاتف: شاشة OLED HDR 10 + 90 Hz 90Hz يغطيها زجاج Gorilla Glass 6، وبطارية 4250 مللي أمبير، ويوجد الجهاز بنسختين 128 جيجا بايت، و 256 جيجا بايت.