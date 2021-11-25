أحدث تسريبات عن هاتف سامسونج جالكسي الجديد سعره و تاريخ إصداره

Samsung Note الخطير من أفضل الهواتف على الإطلاق حيث راهنت شركة Samsung على هاتفها القابل للطي جلاكسي فولد Galaxy Fold Z3 هذا العام فقد نرى بالفعل Samsung Note 21 الذي يدعم خاصية قلم S Pen حيث تشيرالكثيرمن الشائعات المختلفة إلى أنه بمتابعة سوق الهواتف الذكية فقد نراه أو لا نراه حاليًا ، كل شيء يعتمد على قرارات Samsung للكشف عن هاتفها الجديد كما هو الحال دائمًا فإن Samsung دائما تسعي إلي الاستحواذ على نسبة كبيرة من سوق الهواتف بإطلاق تحفه فنيه راقيه.

Samsung Note الجديد

في البداية قالت مجموعة من المصادر أنه نظرًا لسبب بسيط ولكنه منطقي جدا عن عدم وجود Note 21 فإن Samsung ستزيله من قائمة هواتفها في عام 2021 و السبب هو لعدم وجود فرق بين S21 Ultra القادم و Z Fold 3 القادم غير دعم S قلم

سامسونج نوت الجديد

تشير الشائعات المتناقضة إلى أن Samsung قد تلغي سلسلة Note في النهاية ولن يحدث هذا العام في عام 2021 و تشير شائعة أخرى إلى أننا سنرى Galaxy Note 20 FE بدلاً من سلسلة Note 21 قد يكون من الصعب إطلاق Galaxy Note في النصف الثاني من العام كما قال المتحدث باسم شركة سامسونج أن وقت الإطلاق قد يكون مختلفًا لكننا سنتأكد من أننا لن نتخلى عن مستخدمي Galaxy Note.

يبدو أن Samsung لن تقم بإطلاق Note 21 في أغسطس من العام القادم كالمعتاد. ، وتشير الشائعات والتسريبات إلى نوافذ إصدار مختلفة والتي قد يتم تأجيلها حتى أوائل عام 2022. إذا كان الشائعات أعلاه خاطئًا فان Samsung سوف تلتزم بجدولها الزمني التقليدي وفى هذه الحالة فيجب أن ننتظر إطلاق Galaxy Note 21 في وقت ما في 2021 ا وقت إصدار Galaxy Fold 3 أوهاتف Z Flip 3 أو Z Flip Lite. إذا حدث فقد يتقدم إصدار Note وقد يتم تأجيلSamsung Note مع سلسلة Galaxy S22 حتى يناير 2022 و طبعا سيكون سعر الهاتف حال انطلاقه أعلي من 1300 دولار.