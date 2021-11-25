نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تثبيت لعبة Grand Theft Auto: Vice city الأصلية بطريقة رسمية GTA V APK في المقال التالي

عمر شويل - جدة لعبة Grand Theft Auto: Vice city ، الآن وبطريقة رسمية سوف تحصل علي لعبة GTA V الأصلية علي جوالك الأندرويد والأيفون بكل سهولة ومجربة 100%. حيث يمكنك الدخول في عالم السرقة والجريمة والتشكيل العصابي وذلك من خلال جوالك . مثلما كنت تدخل مسبقا من علي أجهزة الكمبيوتر منذ نشأة اللعبة. والتي ظهرت رسميا علي الكمبيوتر منذ ثمانية عشر عاما. علي أجهزة الكمبيوتر ذات الإمكانيات المتوسطة. حيث كانت تعمل لعبة Grand Theft Auto على معظم الأجهزة المكتبية. كما تعمل أيضا بنظام جرافيك متوسط وتصميم متوسط يبدو بدائيا. ثم بعد ذلك تم تطوير اللعبة علي الكمبيوتر وأصدرت شركة ROCK STAR إصدار فايس سيتي 2 وفايس سيتي 3. ثم بعد ذلك تم تطويرها بشكل كبير عام 2010 وأصدرت إصدار لعبة Grand Theft Auto: San Andreas. الذي يختلف كثير من حيث التصميم والجرافيك والمدينة التي بها المهام. حتي تم تطوير اللعبة بشكل كامل وتم صدورها للجوالات الأندرويد. واليوم عزيزي القارئ سوف نستعرض لكم خطوات تثبيت لعبة Grand Theft Auto: Vice city الأصلية كاملة علي الجوالات الأندرويد والأيفون. كما سنستعرض متطلبات تشغيل GTA V APK بشكل صحيح. وذلك عبر السطور القليلة القادمة.

خطوات تثبيت لعبة Grand Theft Auto: Vice city للاندرويد

لعبة جراند ثفت أوتو فايس سيتي هي لعبة مدفوعة علي تطبيق جوجل بلاي. ولا يمكن تثبيتها من أي مواقع أخرى تقدم نفس الخدمة. بالطبع هناك مواقع تقدم لعبة GTA V للاندرويد بدون مقابل. ولكن من هنا نقوم بتحذيرك وذلك لحماية خصوصياتك وبياناتك علي الجوال. والآن يمكنك عزيزي المستخدم تثبيت اللعبة بسهولة وبطريقة أمنة وذلك من خلال الخطوات القادمة.

أولا عليك فتح جوالك الخاص والولوج لتطبيق جوجل بلاي. كما يجب تسجيل الدخول علي جوجل بلاي ببريدك الإلكتروني.

ثم الضغط علي مربع البحث وكتابة أسم لعبة Grand Theft Auto .

. كما ستظهر الآن إصدارات كثيرة للعبة مثل ( لعبة جراند ثفت أوتو فايس سيتي ، لعبة Grand Theft Auto: San Andreas ).

، ). ثم الضغط علي إصدار Grand Theft Auto: Vice city الشهير. ثم الضغط علي قيمة اللعبة مائة وثلاثون جنيها مصريا. بمقدار 30 ريال سعودي.

الشهير. ثم الضغط علي قيمة اللعبة مائة وثلاثون جنيها مصريا. بمقدار 30 ريال سعودي. بعد ذلك يجب أن نقوم باختيار طريقة الدفع الإلكترونية المتاحة لدينا.

بعد عملية الدفع سيظهر زر INSTALL للعبة. يجب الضغط عليه. وسوف تحصل علي اللعبة علي جوالك الأندرويد.

تثبيت لعبة جراند ثفت أوتو فايس سيتي للايفون

يمكن تثبيت لعبة GTA V الأصلية علي الجوالات الأيفون لا يختلف كثيرا عن التثبيت في الجوالات الأندرويد. كما يمكن لحاملي الجوالات الأيفون بتثبيت اللعبة عن طريق آبل ستور وذلك من خلال الخطوات التالية.

يجب أولا الدخول علي آبل ستور في أنظمة IOS.

ثم البحث عن لعبة Grand Theft Auto: Vice city .

. والآن سيظهر الإصدار يجب النقر عليها ودفع قيمتها المقدرة 5 دولارا أمريكيا وما يعادله بالريال السعودي.

بعد عملية الدفع سوف يظهر زر تثبيت لعبة GTA V الأصلية.

متطلبات تشغيل لعبة Grand Theft Auto: Vice city للاندرويد والايفون

متطلبات اللعبة ليست كثيرة أو تصبح عائقا أمام مستخدمي الألعاب الإلكترونية وذلك لآن لعبة GTA V APK لعبة متوسطة في اللعب والمتطلبات حيث متطلبات تشغيلها كالتالي.

سعة تخزينية للعبة تصل حتي 3 جيجا بايت في آبل ستور وجوجل بلاي. ويجب علي النظامين أندرويد وايفون أن يكون لديهم هذه المساحة التخزينية متاحة. عكس لعبة Grand Theft Auto: San Andreas . التي تتطلب 5 جيجا.

. التي تتطلب 5 جيجا. كما تتطلب لعبة جراند ثفت أوتو فايس سيتي للاندرويد والأيفون معالج ليس بقوة فائقة. حيث يكفي معالج متوسط الأداء لتعمل اللعبة. مثل سناب دراجون 720G للاندرويد. ومعالج الأيفون سوف يقوم بالمهمة دون أي مشاكل.

للاندرويد والأيفون معالج ليس بقوة فائقة. حيث يكفي معالج متوسط الأداء لتعمل اللعبة. مثل سناب دراجون 720G للاندرويد. ومعالج الأيفون سوف يقوم بالمهمة دون أي مشاكل. كما لا تتطلب اللعبة معالج رسوميات الشاشة قوي بل معالج متوسط يفي بالغرض بالنسبة للنظامين.

أما بالنسبة للذاكرة العشوائية فيكفي لتشغيل لعبة GTA V للاندرويد رامات 4 جيجا. وللايفون رامات 2 جيجا.

رامات 4 جيجا. وللايفون رامات 2 جيجا. كما تعمل علي اندرويد 11. وبالنسبة لايفون يجب أن لا يقل النظام عن IOS 9.

عزيزي القارئ لقد قمنا بعرض خطوات تثبيت لعبة Grand Theft Auto: Vice city علي الجوالات الايفون والاندرويد. كما أستعرضنا أيضا متطلبات لعبة Grand Theft Auto علي النظامين. نتمنى أن تكون تلك المقالة مفيدة لكم. كما نتمنى لكم دوام الصحة والعافية.