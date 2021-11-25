نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة On Time Sports اون تايم سبورت 1 و2 و3 بجودة HD الجديدة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد قناة On Time Sports اون تايم سبورت 1 و2 و3 بجودة HD من أجل مشاهدة مباريات الدوري المصري الممتاز التي تتزايد فيه المنافسة بين قضبين الكورة المصرية الأهلي والزمالك على قمة الدوري التي يتصدها المارد الأحمر بفارق 5 نقاط عن الفارس الأبيض الذي تعثر مرتين هذا الموسم مرة أمام الأهلي بطل أفريقيا بالهزيمة 5/3 ومرة أخري امام البنك الأهلي الذي تعادل معه الزمالك بهدف لكل فريق، وتذداد المتعة أكثر في بطولة الدوري المصري المذاع على مجموعة قنوات on time Sports مع ظهور أندية الشركات مثل فيوتشر وفاركو الذين تمكنوا من شراء لاعبين متميزين.

تردد قناة On Time Sports اون تايم سبورت 1 و2 و3 بجودة HD

تمتلك مجموعة قنوات اون تايم سبورتس ثلاث قنوات، جميعهم ينقلون مباريات الدوري المصري، على التردد الجديد التي كشفت عنه القناة، تلك القناة التي تملك مجموعة غير عادية من الإعلاميين والصحفيين ونجوم الكرة المصرية والعربية، بالإضافة إلي المعلقين الكبار والتي من بينهم (بلال احمد علام، مدحت شلبي، محمد الكوليني) وغيرهم من المعلقين، فيما يعد أبرز المحللين للأخطاء التحكيمية في قنوات اون تايم سبورت (سمير محمود عثمان) الحكم الدولي السابق، فيما تضم القناة محللين كبار مثل (فاروق جعفر، طه إسماعيل، محمد زيدان، احمد حسن، عماد متعب، حازم أمام، عبد الظاهر السقا، حسني عبد ربه).



تردد قناة أون تايم سبورت 1

التحديث الجديد للتردد: 11861.

الاستقطاب: رأسي.

قمر صناعي: النايل سات.

الجودة: HD.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

وكشف إدارة القناة عن تحديث تردد القناة الثالثة من حزمة قنوات أون تايم سبورت لتكون كالتالي:

التردد الجديد لقناة on time Sports 2

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: ١١٨٦١.

معامل تصحيح الخطأ: 4/3.

الاستقطاب: عمودي.

مواعيد مباريات اليوم على قنوات اون تايم سبورت

تذيع قنوات اون تايم سبورت الرياضية المفتوحة على الشاشة الأولي لها مباراة الزمالك ضد فريق سيراميكا كليوباترا في الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة اليوم الخميس الموافق 25 نوفمبر 2021، فيما يلتقي المارد الأحمر الأهلي ضد سموحة في تمام الساعة الرابعة عصرا أيضاً على شاشة القناة الثانية من مجموعة قنوات اون تايم سبورت.

وصلنا لختام شرح تردد قناة On Time Sports اون تايم سبورت 1 و2 و3 بجودة HD.