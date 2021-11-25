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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تثبيت لعبة Grand Theft Auto للأندرويد للنسخ المختلفة من لعبة GTA V في المقال التالي
عمر شويل - جدة تثبيت لعبة Grand Theft Auto وما هي المتطلبات التي تخص هواتف أند رويد . في تثبيت لعبة GTA V للاندرويد وذلك عبر المتاجر الرسمية الخاصة بها . كذلك الأمر فيما يخص تثبيت Grand Theft Auto: San Andreas . هل متطلبات تثبيتها تختلف عن متطلبات Grand Theft Auto: Vice city . ذلك حسب خصائص اللعبة من الداخل سواء فيما يخص الوضوح أو ألجرافيك العالي لنسخة GTA Liberty City Stories . حيث كل نسخة من النسخ السابقة من لعبة جراند ثفت أوتو تتطلب متطلبات خاصة بهواتف أند رويد . كما أنه من المتعارف عليه بأن تثبيت لعبة GTA V للأندرويد الأصلية . يجب أن يكون من المواقع المعتمدة للعبة . google play . أو موقع apple store واليوم من خلال المقال سنتعرف علي كيفية وطريقة . تثبيت GTA V APK لنسخها المختلفة .
تثبيت لعبة Grand Theft Auto ومتطلبات لعبة GTA V الأصلية
فيما يخص تثبيت نسخة Grand Theft Auto: San Andreas . تلك النسخة من جراند ثفت أوتو تعتبر أكثر شهرةً من باقي نسخ لعبة GTA V الأصلية . كذلك ترجع شهرة هذه النسخة لما تتمتع به من تصميم داخلي للعبة بشكل قوي . وتتخطي شهرة وتمتع نسخة Grand Theft Auto: San Andreas . أكثر من نسخة Grand Theft Auto: Vice city . وفقاً لإحصائيات اللاعبين والتي تخطت الملايين علي مستوي العالم . كما أن لعبة GTA V للاندرويد يجب أن يتم التثبيت من خلال البحث عنها من المتاجر المعتمدة . ويتم الضغط علي إصدار جراند ثفت أوتو: سان أندرياس من بين الخيارات التي ستظهر من المتجر . ومن خلال السطور القادمة سنتعرف علي المتطلبات الخاصة بتثبيت لعبة جراند ثفت أوتو للأندرويد .
نسخة جراند ثفت أوتو سان أندرياس وما هي متطلبات التثبيت
- تتطلب لعبة GTA V لتثبيتها علي الهاتف مساحة فارغة علي الهاتف لا تقل عن مساحة 4GB .
- كذلك لعبة جراند ثفت أوتو للأندرويد تتطلب مساحة الذاكرة العشوائية بمساحة فارغة 6GB .
- كما أن نسخة جراند ثفت أوتو: سان أندرياس تتطلب معالج ثماني النواة بالهاتف بجانب تقنية FLASHLIP .
- كذلك من العوامل الهامة يجب أن يحتوي الهاتف علي معالج قوي وذلك لأن لعبة GTA V للاندرويد صممت بجرافيك عالي .
- من العوامل التي يجب أن تتوفر بالهاتف أن يكون نظام التشغيل نظام أند رويد 11 لكي ما تعمل لعبة GTA V APK .
التثبيت الخاص في نسخة Grand Theft Auto: Vice city
بعد أن حازت نسخة Grand Theft Auto: San Andreas علي شهرة واسعة . تأتي بعدها في الترتيب نسخة Grand Theft Auto: Vice city لشهرة مثيلة لها . كذلك من المتعارف عليه بأن أول إصدار من لعبة جراند ثفت أوتو كان منذ بداية الألفية الثانية . وتم بعدها أنتاح نسخة فايس سيتيس بنسخها المختلفة فايس سيتي 2 وفايس سيتي 3 . كما حرصت الشركة المنتجة بعد ذلك بأن يتم عمل لعبة جراند ثفت أوتو علي أجهزة . بلاي ستيشن وأجهزة أكس بوكس وذلك لكي يتم . تثبيت لعبة GTA V للأندرويد الأصلية علي كافة الأجهزة . كذلك تم إتاحة نسخة Grand Theft Auto: Vice city علي المتاجر المعتمدة . لكي ما يتم تثبيتها بعد دفع القيمة الخاصة بها . ذلك يتوقف علي قيمة اللعبة حسب الدولة .
كيف يتم تثبيت Grand Theft Auto: Vice city والمتطلبات الخاصة بها
- من خلال متجر جوجل بلاي تتطلب اللعبة مساحة فارغة 3GB مثل نسخة Grand Theft Auto: San Andreas .
- كذلك لكي ما يعمل تثبيت لعبة Grand Theft Auto بالهاتف يجب أن يكون المعالج متوسط .
- كما تتطلب لعبة GTA V فايس سيتي المعالج يكون بتقنية رباعي النواة .
- ذلك بجانب أن يكون نظام التشغيل لهواتف أند رويد نظام تشغيل 10 لكي ما تعمل Grand Theft Auto: Vice city .
ما هي متطلبات التثبيت لنسخة GTA Liberty City Stories
تعتبر نسخة GTA Liberty City Stories هي النسخة الأخيرة من إصدارات GTA V . كذلك من المعروف لدي اللاعبين علي مستوي العالم . أن نسخة GTA Liberty City Stories تم مزج خليط بها من النسختين . Grand Theft Auto: San Andreas ونسخة Grand Theft Auto: Vice city . ولكي ما يتم عمل هذه النسخة علي الهواتف يجب توفر الآتي :-
- توفير مساحة فارغة بالهاتف لا تقل عن مساحة 3GB .
- كذلك لعبة جراند ثفت أوتو فايس سيتي تتطلب معالج الهاتف يكون متوسط .
- كما يجب توفير معالج بتقنية سناب دراجون 720G لتشغيل لعبة جراند ثفت أوتو للأندرويد .
- يحتوي الهافت علي معالج رسومي بتقنية متوسطة وليس بتقنية كبيرة .
- كما يجب أن تكون الذاكرة العشوائية في تثبيت لعبة GTA V للأندرويد الأصلية مساحتها 4GB .
- أجهزة هواتف أند رويد يكون نظام التشغيل 11 أما هواتف أيفون يكون النظام IOS 9 .
تثبيت لعبة Grand Theft Auto لكافة النسخ المشار أليها داخل المقال . تم التعرف علي التفاصيل الخاصة بكل نسخة من جراند يفت أوتو . لكي ما يتم التثبيت من المتاجر المعتمدة كما تم الإشارة إلي ما هي المتطلبات الخاصة بكل نسخة لكل ما تعمل علي الهواتف .
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