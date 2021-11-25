تعرفوا على أرخص جوالات تدعم خاصية الجيل الخامس 2021

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أرخص جوالات تدعم الجيل الخامس، الكثير من الجوالات الحديثة المعلن عنها مؤخرًا تدعم شبكة الجيل الخامس أو5G والتي توفر للمستخدم الكثير من المزايا وسهولة الاستخدام، ولكن البعض يظن أن جميع الهواتف التي تدعم الجيل الخامس مرتفعة السعر إلا أننا اليوم نعرفكم على مجموعة من هواتف الجيل الخامس بسعر مناسب للجميع سواء كان من Apple أو Samsung او Huawei. مواصفات Motorola Edge 2021 ذاكرة الهاتف العشوائية 8 جيجا بايت في حين أن مسحته الداخلية للتخزين هي 256 جيجا بايت. الكاميرا الأمامية مقاومة للماء وكذلك الغبار ودقتها 32 ميجا بكسل أما عن الكاميرا الخلفية لموتوريلا ايدج 2021 فهي ثلاثية لكل منها دقتها بالترتيب 108 ميجا بكسل وهي عريضة، و8 ميجا بكسل وهي واسعة، و2 ميجا بكسل وهي عميقة. المعالجة المركزية بالهاتف نوعها Qualcomm snapdragon 778G. مواصفات هاتف Google pixel 6 المعالجة المركزية به من النوع Google tensor. والكاميرا الأمامية للسيفلي مقاومة للغبار والماء ودقتها 8 ميجا بكسل في حين أن الكاميرا الخلفية اثنان الأولى خلفية ودقتها 50 ميجا بكسل والثانية واسعة لكي تجمع محال رؤية أكبر ودقتها 12 ميجا بكسل. الذاكرة العشوائية لبيكسل 6 هي 8 جيجا بايت والتخزين الداخلي مساحته 128 جيجا بايت. وسعره 600 دولار أمريكي. كما ويدعم الجيل الخامس. مواصفات Samsung Galaxy A52 المعالجة المركزية لهذا الهاتف Qualcomm snapdragon 750G. وكاميرته الأمامية دقتها 32 ميجا بكسل أما الخلفية والتي هي عبارة عن أربع كاميرا الأولى خلفية وعريضة 64 ميجا بكسل والثانية واسعة 12 ميجا بكسل والثالثة ماكرو 5 ميجا بكسل والأخيرة 5 ميجا بكسل كذلك. ذاكرة التخزين العشوائية سعتها 6 جيجا بايت والتخزين مساحته 128 جيجا بايت.

والهاتف يدعم شبكة الجيل الخامس 5G. مواصفات Hauwei Mate 30 pro معالج الهاتف الذكي نوعه Hilsilicon kirin 990. ذاكرة الوصول العشوائي به سعتها ثمانية جيجا بايت والتخزين مساحته 128 جيجا بايت. يتميز بأن الكاميرا الخلفية أربع كاميرا جودتها بالترتيب 40 ميجا و8 ميجا و40 ميجا و32 ميجا. يدعم الجيل الخامس. مواصفات One plus 9 الهاتف يعمل بمعالج حديث ومتطور نوعه Snapdragon 888G. الكاميرا بالهاتف واسعة بشكل فائق مثل الكاميرا الموجودة بالهواتف pro مما يعني جودة أفضل عند التقاط الصور. سعر الهاتف 729 دولار أمريكي. يدعم الجيل الخامس. الوسوم عمر شويل - جدة تعرفوا على أرخص جوالات تدعم خاصية الجيل الخامس 2021 - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

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