اقوي العاب المغامرات.. طريقة تشغيل لعبة Grand theft auto 5 على أجهزة الأندرويد والكمبيوتر في 5 دقائق

رابط تشغيل لعبة جراند ثيفت أوتو على جميع الاجهزه تعتبر لعبة جراند ثيفت اوتو من أكثر ألعاب الفيديو شهرة حول العالم، فالعديد من المستخدمين حول العالم يقيمون بلعب هذه اللعبة الأكثر من رائعة، حظيت هذه اللعبة على عدد تنزيلات تخطى المليون شخص حول العالم، في البداية ظهرت هذه اللعبة في ألعاب البلايستيشن في البداية واستمرت في تطوير اللعبة حتى أصبحت تستخدم على الكمبيوتر و هواتف المحمول فهي تعتمد على سرقة السيارات ومطاردة الشرطة للسارق وهذا ما يجعل اللاعب يشعر بحالة من المغامرة، ولذلك يسعى مطوري اللعبة على تحديثها دائمًا، ويبحث العديد من المستخدمين عن رابط هذه اللعبة لتحميلها والاستمتاع بها لكم في هذا المقال طريقة تحميل لعبة جراند ثيفت اوتو Grand Theft Auto 5 وخطوات تشغيلها.

رابط تشغيل لعبة جراند ثيفت اوتو Grand Theft Auto 5

بعد أن احتلت لعبة ثيفت أوتو محركات البحث في الفترة الأخيرة، نتيجة لإعلان الشركة المنتجة لها عن إتاحتها لتحميل على جميع اجهزة الاندرويد والايفون بعد أن كانت مقتصرة على البلايستيشن فقط سنقدم لكم في الفقرة القادمة خطوات تثبيت اللعبة من خلال الراوبط.

خطوات تحميل لعبة ثيفت أوتو الجديدة على التليفون:

اولا نقوم بالدخول إلى متجر جوجل بلاي وأبل ستور حسب الجهاز الخاص بك.

ندخل على خانة البحث ونضغط عليها ونكتب فيها لعبة ثيفت أوتو وبعد ذلك نضغط على علامة البحث.

سيظهر لك فوراً اللعبة في النتائج.

سيظهر لك فوراً اللعبة في النتائج. قم بالنقر على أيقونة التنزيل وانتظر حتى يكتمل التحميل.

قم بالدخول إلى اللعبة وادخل البيانات المطلوبة واستمتع بمغامرات رائعة.

خطوات تحميل لعبة ثيفت اوتو Theft Auto 5 على أجهزة الكمبيوتر:

يوجد العديد من الأشخاص الذين يفضلون الاستمتاع باللعبة من خلال أجهزة الكمبيوتر ولهذا سنقدم لكم طريقة تحميلها على أجهزة الكمبيوتر وهي: