تعرف على الطريقة الخاصة لوضع قفل على الحساب الخاص بك بتطبيق الواتساب

تتحدث مقالتنا اليوم عن تطبيق الواتساب ، الذى يهتم به العديد من المستخدمين فبالتالى يسعى الكثير من مستخدمي تطبيق الواتساب الى طريقة لوضع قفل على الحساب الخاص بهم فى الواتساب وذلك لحماية التطبيق والحفاظ على السرية وبالتالى لا يستطيع احد اختراق اى حساب خاص بتطبيق الواتساب ففى الفترة الاخيرة أراد الكثير البحث عن هذه الطريقة وذلك لكي لا يتم التعرض لاى شخص سرقة الحساب الخاص بة ولا الدردشة التى تدور بين الاصدقاء وايضا ما يحمله التطبيق من صور ورسائل شخصية ويقوم باختراقها والتسريب على الانترنت ومن هنا يبدأ الابتزاز .

كيف يمكن للمستخدم وضع قفل على الحساب الخاص به بتطبيق الواتساب على جهاز الاندرويد

من خلال موقعنا عبر موقع ثقفنى نعرض لكافة متابعينا امكانية وضع قفل على الحساب الخاص بتطبيق الواتساب وذلك لحماية الحساب من الاختراق والمحافظة على السرية والرسائل الشخصية وهى كالاتى :

اولا : يمكن للمستخدم فتح الحساب الخاص بة ويجب أن يكون مفعلا .

ثانيا : على المستخدم الذهاب الى الاعدادات الخاصة بتطبيق الواتساب ويجب أن يتم فتحها من اعلى اليمين .

ثالثا : عند الوصول الى الاعدادات يجب تحديد الحساب الخاص بك ثم عليك باختيار الخصوصية

رابعا : عليك الاختيار القفل وهى البصمة بالإصبع ويجب أن تكون من اسفل .

خامسا : قد يتم التفعيل بمجرد اختيارك لبصمة الوجة فعليك ادخالها مرة اخرى .

سادسا : قم بتحديد المدة التي تناسبك للخاصية ثم قم بغلقها ثم قم بتشغيل تطبيق الواتساب لمدة 30 فقط .

كيف يمكن للمستخدم وضع قفل على الحساب الخاص بة بتطبيق الواتساب على جهاز الايفون

تحدثنا عن كيفية وضع قفل على الجهاز الخاص بتطبيق الواتساب على جهاز الاندرويد ولكن يهمنا أن نعرض لكم كل شئ بالتفصيل ونوضح لكم أيضا كيف يقوم المستخدم بوضع قفل على الحساب الخاص بة بالتطبيق فى جهاز الايفون وهى كالاتى :