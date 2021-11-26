iphone 13 pro max.. مراجعة تفصيلية لهاتف آيفون 13 بروماكس وسعره في مصر والسعودية

إن شركة أبل قد أعلنت منذ فترة عن إصدارها لهاتف جديد يلبي احتياجات فئة كبيرة من الناس بشكل يواكب تطور المجتمع التكنولوجي، وهذا يتمثل بشكل كبير في iphone 13 pro max، حيث وجدنا تهافت بالبحث عن شرائه بصورة كبيرة، وذلك يرجع إلى تمتعه بالكثير من المميزات التي جعلته يلقى هذه الشهرة فور طرحه من قبل الشركة.

iphone 13 pro max

يتمثل عرض مواصفات ومميزات الهاتف الجديد الذي تم اصدار في الآونة الأخيرة من جانب شركة أبل بالشكل الآتي:

إن هذا الهاتف يعتمد على خاصية الNFC والتي تعني الاتصال القريب، كما أن وزنه يصل إلى حوالي

240 جرامًا، وداعم أيضًا لشريحتين.

240 جرامًا، وداعم أيضًا لشريحتين. وعلى الجانب الأخر نجد أنه داعم لكل أنواع شبكات الاتصال، كما أنه مصنع ضد الغبار والماء بعمق يصل إلى

6 متر، ولفترة تقدر بحوالي نصف ساعة، ويتم تشغيله بنظام الIOS 15.

6 متر، ولفترة تقدر بحوالي نصف ساعة، ويتم تشغيله بنظام الIOS 15. ولديه ميكروفون ثانوي لديه خاصية تعزل الضوضاء تمامًا، وتتمتع الكاميرا الخاصة به بدقة عالية، حيث تصل

إلى 12 م.ب، فلديه أربع كاميرات خلفيه، والكاميرا الأمامية تعمل بشكل مزدوج.

إلى 12 م.ب، فلديه أربع كاميرات خلفيه، والكاميرا الأمامية تعمل بشكل مزدوج. وتصل كثافة هذا الهاتف إلى حوالي 457 بكسل لكل بوصة، كما تصل قوة الإضاءة إلى حوالي 1200

شمعة، ومعدل التحديث يبلغ حوالي 120 هرتز، ويدعم معالم Apple A15 Bionic، والرامات تصل إلى

8 جيجا رام، وتصل قدرته على الشحن إلى 20 وات.

سعر هاتف أيفون 13 برو ماكس

وصل سعر هذا الهاتف عالميًا إلى حوالي 1099 دولار أمريكي، فالنسخة تقدر بحوالي 128 جيجا، لكن

إذا وصلت إلى 512 جيجا، فسوف يبلغ سعره حوالي 1400 دولار أمريكي.

إذا وصلت إلى 512 جيجا، فسوف يبلغ سعره حوالي 1400 دولار أمريكي. كما نجد أن سعر هذا الهاتف في مصر يتراوح ما بين 27 ألف جنيه مصري إلى 31 ألف جنيه مصري،

وذلك على حسب اختلاف حجم كل نسخة.

وذلك على حسب اختلاف حجم كل نسخة. بينما يتراوح سعره داخل المملكة العربية السعودية ما بين 5100 ريال سعودي إلى 5700 ريال سعودي،

كما يتراوح سعره داخل الإمارات ما بين 4700 درهم إلى 5120 درهم.

ايفون 13 برو max

وفي الختام نكون قد وضحنا لكم كل ما يدور حول iphone 13 pro max، حيث وجدنا أن هذا الهاتف بالفعل مصمم بأحدث المواصفات والتي ساهمت في جعل الكثير من الناس تتهافت عليه لشرائه.