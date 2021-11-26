ميزة تفاعلية جديدة من تطبيق واتساب تُسعد المستخدمين

يحاول تطبيق واتساب WhatsApp الشهير تطبيق التراسل الفوري عمل التحديثات الدائمة من أجل توفير العديد من الميزات التفاعلية الجديدة مثل مواقع التواصل الاجتماعي انستجرام وفيس بوك، وذلك من اجل كسب ثقة العملاء وخاصة الجديد، حيث يحرص التطبيق دائماً على عمل ميزات جديدة تفيد العملاء والمستخدمين خلال هذه الفترة، ولاسيما بعد حالة الجدل الكبيرة التي أحدثها التطبيق في تحديثاته الأخيرة، والتي اكد بعض الخبراء أنها سوف تمس سرية البيانات للمستخدمين، ولكن نجح التطبيق في كسب ثقة العديد من العملاء من خلال الرسائل المتواصلة من أجل التأكيد على أنه لا مساس بسرية البيانات.

ميزة تفاعلية جديدة من تطبيق واتساب

ووفقاً للتقرير الصادر من الموقع المتخصص في رصد مزايا واتساب “WABetaInfo”، حيث أكد أن التطبيق يختبر ميزة جديدة تتيح للمستخدمين خلال التحديث القادم أو المستقبلي إمكانية إضافة رد فعل على الرسائل والتعليقات بطريقة سهلة ومشابهة لخاصية ردود فعل الرسائل على بعض مواقع التواصل الاجتماعي مثل فيس بوك، حيث توفير ميزة التفاعلية الجديدة على الرسائل بالرموز التعبيرية المتنوعة لمستخدمي إصدار بيتا من واتس أب على هواتف أندرويد خلال الوقت الحالي، وسوف يتم توفيرها خلال الفترة القادمة على باقي الإصدارات بالمستقبل القريب.

وأضاف الموقع أن مستخدمي WhatsApp يمكنهم استخدام ردود الفعل المختلفة على الرسائل التي تصل إليهم عبر الدردشة على التطبيق باستخدام الرموز المتنوعة، سواء كان ذلك بالإعجاب أو الحب أو الغضب أو الدهشة او الحزن أو الضحك وغيرها من ردود الفعل المعروفة الذي يستخدمها العديد من المستخدمين على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة مثل فيس بوك وغيرها.

ميزة الرد بالرموز التعبيرية على الرسائل

يمكن للمستخدمين النقل على الرسائل الواردة لهم وترك رمز للرد الفعل الخاص به، مثلما يحدث في فيس بوك، وذلك دون الحاجة للرد على للرد بإيموجي مخصص من خلال رسالة منفصلة، وسوف تضم الميزة التفاعلية الجديدة في تطبيق واتساب على إشعار مخصص من أجل تنبيه النظام الأساسي للتطبيق عند تفاعل شخص ما مع الرسالة الخاصة بك، وسوف تكون متاحة للرسائل الفردية والدردشة الجماعية لمستخدمي التطبيق.