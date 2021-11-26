نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة شحن سوا في المقال التالي
لكي تتمكن من شحن سوا حتى تجري المكالمات عن طريق استخدام الهاتف أصبح الأمر أسهل من ذي قبل، حيث أن شركة الاتصالات stc وفرت طرق شحن متعددة للعملاء الذين يقومون باستخدام شريحة سوا، وهذا عبر قصائد الشحن الإلكترونية أو الشحن من خلال البطاقات، أو عن طريق الهاتف الجوال، وعلينا أن نذكركم بأن شريحة سوا لها العديد من المميزات والخدمات وتكلفتها قليلة، وعبر مقالنا هذا سنقدم لكم طريقة شحن سوا.
طريقة شحن سوا
إن شركة stc وفرت شريحة سوا متاح بها الكثير من المميزات توفر مكالمات ورسائل وبيانات الجوال وبأسعار رائعة ومنخفضة داخل المملكة السعودية، وهناك الكثير من الطرق المستخدمة لكي تعيد شحن الشريحة، وإليكم الطرق وهي كالآتي:
شحن سوا عبر الموقع
تستطيع أن تشحن شريحة سوا عبر موقع mystc ومن خلال اتباع بعض الخطوات وهي كالآتي:
- تذهب لموقع mystc بشكل المباشر.
- تكتب البيانات من كلمة السر واسم المستخدم ومن بعد ذلك تضغط فوق زر الدخول.
- تدخل للقائمة وتختار الحساب والرقم الذي تحتاج لشحنه.
- تضغط فوق كلمة إعادة الشحن وتحدد المبلغ.
- تختار الطريقة التي تناسبك للدفع وتكتب البيانات التي يتم طلبها وبهذا تكون قد استطاعت الشحن.
شحن رصيد سوا عبر بطاقة إعادة الشحن
إن الكثير من العملاء يفضلوا أن يعيدوا شحن سوا عبر بطاقة إعادة الشحن الموفرة من قبل الشركة، وهذا باتباع بعض الخطوات البسيطة التي تلزم لإتمام هذا الإجراء وهي كالآتي:
- تقوم بالاتصال على هذا الرقم *155* الرقم الخاص ببطاقة الشحن#.
- ترسل رسالة بها رقم بطاقة الشحن ومن بعدها 155 مفصلة وبفراغات لرقم 155.
- اتصل بعدها على الرقم 1500 ثم تقوم بإعادة الشحن وتدخل رقم البطاقة.
- ومن بعدها تنتقل لصفحة التي تليها وتضيف رقم الهاتف بعدها ومعه رقم البطاقة الخاصة بالشحن المخصصة لها.
شحن سوا عبر الهاتف المصرفي
إن عملاء البنوك عادة ما يفضلون استخدام بطاقة سوا عبر الهاتف المصرفي التابع للبنك، وإليكم الخطوات وهي كالآتي:
- تتصل على رقم الهاتف المصرفي التابع للبنك
- تدخل الرقم السري وقت ما يتم طلبه من خلال الرد الآلي.
- تختار الخدمة الخاصة بشحن الجوال عبر شركة stc.
- تكتب رقم الجوال الذي تريد شحنه وقتما يطلبه منك الرد الآلي.
- تقوم بإدخال المبلغ المراد شحنه ومن بعده الطريقة التي تناسبك للتسديد.
- تتبع كافة التعليمات مع الرد الآلي إلى أن تتم عملية الشحن.
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