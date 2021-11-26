آبل تستجيب لطلبات العملاء وتستعد لإطلاق آيفون 14 هواتف آيفون التي تنتجها شركة آبل، هي إحدى الهواتف الذكية التي تقوم بوظائف متنوعة ومتعددة منها: مشغل ملفات الصوت، والكاميرا الرقمية، وكان أول إصدار من الهاتف في يونيو 2007، وانتهت بإصدار آيفون 13 برو ماكس، وتعمل الشركة على توفير جميع المميزات والامكانيات التي يبحث عنها المستخدم، وقد سعت لتحقيق ذلك واستجابة لطلبات العملاء تنوي الشركة إطلاق آيفون 14لهذا سوف نتعرف من خلال السطور القادمة آخر إصدارات شركة آبل لعام 2021 وأهم تسريبات بشأن إصدار آيفون 14.

تسريبات بشأن إصدار آيفون 14

تسريبات بشأن إصدار آيفون 14 لم يمر سوى أسابيع قليلة على آخر إصدارات شركة آبل لعام 2021، وبدأت ظهرت العديد من التسريبات بشأن تجهيز الشركة لإصدار آيفون 14 والذي يستجيب لرغبات العملاء في العديد من المواصفات، أهمها منفذ الشاحن USB – C بدلا من منفذ lightning، وستكون الإصدارات الجديدة هي: آيفون 14، و آيفون 14 برو، آيفون 14 برو ماكس، ومن الجدير بالذكر أن الإدارة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي قد دعت شركة آبل إلى توحيد منفذ الشحن لمنع تعرض الشركة للغرامات.

آخر إصدارات شركة آبل لعام 2021

آخر إصدارات شركة آبل لعام 2021 انتشرت إصدارات شركة آبل في كافة دول العالم باعتبارها الأفضل على الإطلاق من حيث الامكانيات، وكانت آخر إصدارات الشركة هو آيفون 13 بإصداراته الثلاثة: آيفون 13، و آيفون 13 ميني، و آيفون 13، و آيفون 13 برو ماكس، وقامت الشركة بطرح آيفون 13 في الأسواق بسعر 699 دولار، وكذلك الحال بالنسبة لهاتف آيفون 13 ميني سعة 128 جيجابايت، أما سعر هاتف آيفون 13 ميني سعة 256 جيجابايت بسعر 799 دولار، وهاتف آيفون 13 ميني سعة 512 جيجابايت بسعر 999 دولار، وسعر هاتف آيفون 13 برو سعة 128 جيجابايت 999 دولار، وهاتف آيفون 13 برو نسخة 256 جيجابايت بسعر 1099 دولار.