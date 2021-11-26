نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هاتف OPPO K9s قنبلة الهواتف الذكية بشاشة رائعة وإمكانيات خيالية في المقال التالي

عمر شويل - جدة هاتف OPPO K9s؛ استطاعت شركة أوبو أن تكون لها قاعدة جماهيرية بين كبار شركات الهواتف الذكية، لأنها حققت المعادلة الصعبة عن طريق تقديم هاتف بمزايا وامكانيات وتصميم رائع، وأداء كاميرات أكثر من رائع، وبالطبع سعر لا يقبل المنافسة، لذا عشاق الهواتف الذكية، والذين ينتظرون كل جديد، يتابعون باستمرار شركة أوبو، وينتظرون ما ستقدمه الشركة، وفي الفترة الأّخيرة تم الإعلان عن استعدادها لطرح هاتفها الجديد OPPO K9s، ومن خلالنا اليوم سنتعرف على مواصفاته، ومزاياه، وعيوبه، وسعره المتوقع.

هاتف OPPO K9s

يأتي الهاتف بتصميم أنيق جعل الجميع يسأل عن مواصفاته القوية والذي يأتي في مقدمتها معالج قوي جدًا، وبطارية رائعة، وكاميرات ولا أروع.

وبالطبع جعل الهاتف من أكثر الهواتف الأكثر بحثًا، لمعرفة مواصفاته التي حققت رغبات الكثير من العملاء، وجعلته قادر على منافسة شركات الهواتف الأخرى.

والجدير بالذكر أن الشركة أعلنت أيضًا انها ستطرح أيضًا رسميًا هاتف K9 Pro والذي يأتي بمواصفات أيضًا رائعة بسعر مناسب جدًا جعلته أفضل هاتف في الفئة المتوسطة، ومن خلالنا اليوم سنتعرف على مواصفات هاتف OPPO K9s.

مواصفات هاتف OPPO K9s

تصميم الهاتف مختلف بشكل كبير عن إصدارات الشركة السابقة، فيأتي بكاميرات في المنتصف، والكاميرا تأتي بثقب صغير في أعلى يسار الشاشة.

الهاتف يأتي بمعالج قوي Qualcomm SM7325 Snapdragon 778 G 5G، ويدعم شبكات الاتصال الجيل الخامس، وموفر للطاقة.

يأتي الهاتف بنظام تشغيل بإصدار اندرويد ColorOS 11.1 وسيحصل الهاتف اندرويد 12 فور انطلاقه.

الشاشة تأتي سوبر أموليد بحجم 6.43 بوصة، بدقة QHD، 2400× 1080، بكثافة بيكسلات 409 بيكسل لكلا بوصة.

مساحة تخزين الهاتف 128 + 8 جيجا رام أو 256 + 12 جيجا بايت.

تأتي البطارية بسعة 5000 مللي أمبير، ويدعم الشحن السريع بقوة 30 واط.

منفذ الشحن خاصية OTG، من نوع USB Type-C 2.0.

مستشعر البصمة متوفر على الشاشة وليس بالخلف كما هو المعتادة.

يأتي الهاتف بعدد من المستشعرات مثل مستشعر الضوء، البوصلة، الجيروسكوب، التسارع، التقارب.

يتوفر منفذ للسماعة Jack 3.5mm، ويحتوي الهاتف على مكبرات صوت ستيريو.

اصدار البلوتوث به 5.0.

ألوان الهاتف الأسود، أورورا.

واجهة الهاتف مصنوع من الزجاج، و الهيكل مصنوع من الألمونيوم، والظهر من البلاستيك.

الهاتف يأتي بثلاثة كاميرات الأولى والأساسية تأتي بدفقة 64 ميجا بكسل، فتحة عدسة واسعة F1.7 عريضة، الثانية بدقة 8 ميجا بكسل ألترا وايد، مناسبة لالتقاط الصور والفيديوهات بزاوية عريضة بفتحة عدسة F2.2، الكاميرا الثالثة تأتي بدقة 2 ميجا بكسل، لالتقاط صور قريبة مميزة بفتحة عدسة F2.4.

كما تأتي الكاميرات الخلفية بمزايا قوية مثل أنها تدعم الوضع البانورامي مع تقنية HDR.

إمكانية تصوير فيديوهات الكاميرا الخلفية بدقة 4K بسرعة 30 إطار في الثانية، مع إمكانية التقاط الفيديوهات بدقة 1080 ميجا بكسل.

أما الكاميرا الأمامية تأتي بدقة 16 ميجا بكسل عريضة، أيضًا تلتقط فيديو بدقة 1080 بسرعة 30 إطار في الثانية.

الهاتف يدعم خاصية NFC.

مزايا هاتف OPPO K9s

المعالج في اوبو كي 9 اس قوي مناسب للالعاب، والتصفح، وأيضًا موفر للطاقة.

الكاميرات الخلفية تأتي بأداء قوي ومناسب جدًا لسعره.

التصميم أنيق جدًا ومختلف بألوان عصرية.

سعره مناسب جدًا لمواصفاته.

البطارية قوية، وسرعة الشحن رائعة.

الشاشة تأتي بمواصفات رائعة.

سعره مناسب للغاية بالنسبة للمواصفات والإمكانيات التي يقدمها الهاتف.

عيوب هاتف OPPO K9s

لا يمكن تركيب كارت ميموري.

لا يتوفر به راديو اف ام.

الهاتف لا يأتي مع سماعة خارجية.

ظهر الهاتف مصنوع من البلاستيك والزجاج مما يجعله عرضة للخدش.

الكاميرا الخلفية تأتي بدقة غير مقبولة بالمقارنة لسعره.

سعر هاتف OPPO K9s

هاتف OPPO K9s في مصر: 4400 جنيه.