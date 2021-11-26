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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هاتف realme GT Neo 2T مزاياه وعيوبه وسعره بعد الإعلان عنه رسميًا في المقال التالي
هاتف realme GT Neo 2T ؛استطاعت شركة ريلمي التابعة لشركة أوبو أن تكون أحد أهم شركات الهواتف القوية التي تقدم مزايا حديثة يبحث عنها أغلب العملاء عند التفكير في شراء هاتف، ومواصفات وامكانيات، وكاميرات، وتصميم لا مثيل لهم، كل ذلك مع السعر المثالي والمناسب، قادر على المنافسة مع الشركات الأخرى بجدارة، ولأننا نعلم أن أغلب العملاء ينتظرون أحدث إصدارات شركة ريلمي، سنتعرف اليوم على مواصفات ومزايا وعيوب وسعر هاتف realme GT Neo 2T.
هاتف realme GT Neo 2T
تم الإعلان رسميًا عن إطلاق هاتف realme GT Neo 2T في مصر بمواصفات قوية، حيث يأتي بمعالج جديد، بتصميم رائع، والوان جذابة، وشرائح اتصال تدعم الجيل الخامس، ومن خلالنا اليوم سنتعرف على أبرز مواصفاته ومزاياه وعيوبه وسعره الذي سيتم طرحه بالأسواق.
مواصفات جوال realme GT Neo 2T
- وزن الهاتف: 200 جرام.
- أبعاد الهاتف: 162.9×75.8×9 مم.
- مصنوع من الأمام بالزجاج، والخلف من البلاستيك.
- الهاتف يدعم تركيب شريحة إتصال + كارت ميموري أو شريحتين اتصال فقط.
- الشاشة نوعها AMOLED حجمها 6.62 بوصة، بدقة 1080×2400، بدقة FHD+. بكثافة بيكسلات 398 بيكسل لكل بوصة.
- كاميرا السيلفي على شكل ثقب في الأعلى من الجهة اليسرى.
- الهاتف يأتي بمعالج كوالكوم سناب دراجون 870 ثماني النواة.
- المعالج الرسومي بالهاتف Adreno 650
- واجهة الهاتف Realme UI 2.0 بنظام تشغيل Android 11
- الهاتف يأتي بمساحات مختلفة مثل تخزين 128 أو 256 جيجا + 8 جيجا رام أو 256 جيجا + 12 جيجا رام.
- كاميرا السيلفي بدقة 16 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.5 مع مستشعر MAX 471، تدعم التصوير HDR، والتصوير Panorama، وأيضًا تدعم التصوير بالفيديوهات بجودة [email protected]
- الهاتف يأتي بكاميرا خلفية ثلاثية: الأساسية بدقة 64 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/1.8، مع مستشعر سامسونج GW1، الكاميرا الثانية بدقة 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.3 للتصوير العريض Ultra-Wide، أما الكاميرا الثالثة فتأتي بدقة 2 ميجا بكسل ماكرو للتصوير عن قرب بفتحة عدسة F/2.4، وتدعم الكاميرا تصوير الفيديو بجودة 1080 مع دعم للمثبت الالكتروني.
- يتوفر بالهاتف مستشعر بصمة متوفر أسفل الشاشة، بالإضافة إلى أنه يدعم فتح الهاتف عن طريق Face Unlock.
- كذلك يتوفر بالهاتف مستشعر NFC، منفذ للسماعات، مع وجود سماعات ستيريو خارجية، كما يتوفر فلاش LED.
- الهاتف يأتي ببطارية عملاقة ليثيوم بوليمر 5000 مللي أمبير.
- يدعم الهاتف إمكانية الشحن السريع بقوة 65 وات، بمنفذ شحن USB Type C.
- ألوان الهاتف المتاحة: الأزرق، الأسود، الأصفر.
مزايا هاتف realme GT Neo 2T
- معالج قوي مناسب جدًا للألعاب يجعل استخدام الهاتف سلس وسهل في التنقل.
- بطارية عملاقة تدوم لوقت طويل فهي تأتي بقوة 5000 مللي أمبير، مع تقنية الشحن السريع.
- سماعات الهاتف ستيريو قوية بصوت نقي.
- الشاشة متميزة في كل شيء سواء الحجم، الألوان.
- المعالج رسومي رائع.
- تصميم الهاتف الخارجي أنيق ومصمم بشكل يتناسب مع كل الأذواق، خاصًة وأنه يتوفر بألوان جديدة مثل اللون الأصفر.
عيوب هاتف realme GT Neo 2T
- لا يمكن تركيب شريحتين اتصال فقط شريحة + كارت ميموري أو شريحتين اتصال.
- الكاميرات الأمامية أو الخلفية ليست بالجودة المطلوبة بالمقارنة مع الهواتف الأخرى في نفس الفئة.
- لا يتوفر بالهاتف راديو اف ام.
- لا يأتي مع الهاتف سماعات.
سعر جوال realme GT Neo 2T
- realme GT Neo 2T في الصين لنسخة 128 جيجا رام + 8 جيجا رام: 385 دولار، ويتوفر في مصر بسعر (6000 جنيه مصري).
- سعر realme GT Neo 2T في الصين النسخة 256 جيجا رام +8 جيجا رام: 415 دولار، ويتوفر في مصر بسعر (6500 جنيه).
- realme GT Neo 2T في الصين النسخة 256 جيجا رام + 12 جيجا رام: 460 دولار، ويتوفر في مصر بسعر (7250 جنيه).
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