نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تحديث لعبة فورت نايت 18.30 بعدة خطوات بسيطة Fortnite update اللعبة الأشهر مؤخراً في المقال التالي
نقدم لكم طريقة تحديث لعبة فورت نايت 18.30 حيث تكون لعبة فورت نايت من إلعاب الإثارة والقوة والمغامرة ، وأصبحت منتشرة بشكل كبير داخل الوطن العربي ، ويوجد لها كثير من اللاعبين الكبار والصغار، ونجد أن هذه اللعبة تم إنشاءها منذ عام 2017، وبعد انتشارها تساءل الكثير عن كيفية تحميلها او تحديثها لذلك سوف نستعرض لكم خلال هذا المقال كيفية تحديث لعبة فورت نايت18.30.
طريقة تحديث لعبة فورت نايت 18.30
نجد أن شركة epic games هي من قامت بإنشاء لعبة نايت فورت، واستطاعت هذه اللعبة أن تحقق نجاح باهر في وقت قصير، حيث استطاع الملايين من الأشخاص تحميل هذه اللعبة وأصبح لها جمهور كبير حول العالم، كما أصبحت اللعبة في وقت قصير منافس قوي للعبة ببجي العالمية وذلك بسبب التشابه الكبير الذي بينهم وحرصت شركة المنشاة epic games على تحديث اللعبة وإصدار أخر تحديث لها لعام 2021، ويمكن للاعبين تحديثها حتى يتمتعوا بكل ما هو جديد فيها وتتم عملية التحديث خلال النقاط التالية:
- الدخول على جوجل بلاي.
- كتابة اسم اللعبة مكان البحث نايت فورت.
- تظهر اللعبة نقوم بالضغط عليها.
- تظهر الصفحة الخاصة باللعبة نضغط على تحديث.
- الانتظار لأقل من دقيقة ونجد بأنه تم تحديث اللعبة بنجاح.
- نضغط على فتح بعد ذلك.
أهم المزايا التي تتمتع بها لعبة نايت فورت 18.30
يوجد بها كثير من المعدات والآلات الحربية، وتحتوي على كثير من الملابس الحربية، كما يوجد بها كثير من المعدات التي تساعد على القضاء على العدو بكل سهولة، وتعتبر اللعبة صرح كبير من المدن والقلاع والحصون المشيدة التي يمكن الاحتماء بها ضد الإعداء، وبعد تنزيل أخر إصدار لها اصبح يوجد لها ثلاثة أوضاع وهم:
- وضع باتل رويال والذي يفضله كثير من اللاعبين وهو عبارة عن لاعب ضد مجموعة من اللاعبين وينقسم إلى ثلاثة أقسام (وهم وضع فردي – ووضع فريق _ ووضع زوجي).
- الفردي يكون اعتماد كل لاعب على نفسه في مواجهة الإعداء.
- الفريق وهوا ان يقوم اللاعب بالانضمام إلى ثلاثة لاعبين أخرين ويقوم بمحاربة باقي الفرق.
- الزوجي وهو انضمام اللاعب للاعب أخر ويقوموا بمواجهة الإعداء سويا.
- وضع إبداعي ويكون عبارة عن جزيرة خاصة باللاعب يقوم فيها ببناء ما يريد من حصون وقلاع وتعتمد على إبداعه.
- وضع إنقاذ العالم يكون متاح هذا الوضع فقط لإصحاب الاشتراكات المالية.
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