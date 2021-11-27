أنواع بلايستيشن 5 ومواصفاته وسعره ومواصفات النسخة العادية والطراز الرقمي من playstation 5

أنواع بلايستيشن 5 يبحث عنها الكثير عبر مواقع البحث المختلفة، وذلك من أجل التعرف عليها بشكل مفصل، وذلك لأن المشتري أصبح متحير في اختياره بين الجهازين التي قامت الشركة بطرحها لهم؛ فمصدر هذه الحيرة يكمن في الفرق بينهم وما مواصفات كل منهما وما الإمكانيات الذي تميز أحدى الجهازين عن الآخر، وعلى علي الأرحج يتم إصدار جهاز بنسخة واحدة، ثم بعد ذلك تكون النسخة التالية تحمل البعض من المميزات من ناحية أن يكون شكل الجهاز أصغر من ناحية الحجم يتسم بالأناقة والتصميم وأن يكون متطور أيضًا في الألعاب.

أنواع بلايستيشن 5 ومواصفاته

نعرض لكم الآن الفرق بين الجهازين التي أصدرتهم الشركة، وذلك ليتمكن المشتوي من التعرف علي مميزات وعيوب كل نسخة علي حدا، ويتمثل الفرق بينهم فيما يلي:

النسخة الديجيتال لا يوجد معها محرك الأقراص، ولهذا السبب سوف يتم تشغيل هذه اللعبة بالتحميل من جوجل بلاي وتثبيتها علي الجهاز، مما يؤدي هذا إلي توفير 100 دولار وهذا يعتبر الفرق الأول بينهما وهو السعر.

يأتي بعد ذلك الفرق بينهم من ناحية التصميم وأن كان الفرق بينهما ليس جوهري حيث تقريبا لهما نفس التصميم، ولكن الأختلاف بين بلاي ستيشن 5 النسخة العادية والرقمية هو أن النسخة الأولي تحتوي علي الأقراص الرقمية التي تجعل شكل الجهاز غير أنيق بعكس النسخة الثانية شكل الجهاز بتصميم أنيق ومتناسق.

إذا كان يُصعب عليك تشغيل أي نسخة من الألعاب؛ فهذا يرجع لاعتمادك علي جودة وسرعة النت لديك التي تجعلك تصل إلى المكتبة الرقمية للألعاب أونلاين.

مواصفات بلايستيشن 5 الجهازين العادي والرقمي

لايوجد بينهما أختلاف حيث أن الأجزاء الداخلية لهما متطابقين تماما كما أنهما يعملان بنفس السرعة والأداء والجودة، وذلك من خلال ما يلي: