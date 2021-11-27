آلية تثبيت لعبة ماكس باين الجديدة 2022 بالخطوات Max Payne وما هي مميزات اللعبة لدى محبيها

نقدم لكم آلية تثبيت لعبة ماكس باين الجديدة 2022 حيث أن العديد من محبي الألعاب يبحثون عن ألية تثبيت لعبة ماكس باين التي لاقت نجاح كبير منذ إطلاقها، وذلك لما تحتوي عليه اللعبة من تشويق وإثارة تأخذك لعالم أخر، ولذلك سنقدم لكم اليوم كيفية تحميل اللعبة ومميزاتها من خلال موقعنا.

آلية تثبيت لعبة ماكس باين الجديدة 2022

تدور لعبة ماكس باين حول شخصية ضابط شرطة يكون دوره الكشف عن الحقائق، َالكشف عن المجرمين، ويتحدد دورك في شكل مختلف، وهو البحث عن أفراد عصابة قاموا بقتل عائلتك ويكون دورك في اللعبة البحث عنهم للانتقام منهم.

طريقة تحميل لعبة ماكس باين

يتزايد البحث بشكل كبير عن خطوات تحميل لعبة ماكس باين، وذلك بعد ما لاقته اللعبة من نجاح كبير بين محبي الألعاب، ولذلك سنقدم لكم من خلال النقاط التالية تلك الخطوات، والتي تتمثل في كلا من:

قم في البداية بالبحث عن الرابط الخاص بلعبة ماكس باين من جوجل للقيام بتحميل اللعبة.

بعد أن تنتهي من تحميل اللعبة علي جهازك عليك القيام بتحميل تم ضغط اللعبة عليه.

عندما تبدأ في اللعبة عليك أولا فك الملف المضغوط الخاص باللعبة، ويتم ذلك من خلال الضغط على الملف، ثم قم باختيار أيقونة استخرج من هنا.

بعد إتمام هذه الخطوات تكون قد حملت اللعبة بنجاح علي جهازك، ولا يتبقي سوي البدء في أجمل المغامرات التي توفرها لك اللعبة.

عند بداية اللعبة عليك ضبط الصوت من أيقونة الإعدادات داخل اللعبة.

تعطيك اللعبة في البداية أنواع مختلفة من الأسلحة يجب عليك المحافظة عليها، وذلك حتى نهاية اللعبة للتمكن من القبض علي العصابة والقضاء عليهم.

مميزات لعبة ماكس باين

تتمتع لعبة ماكس باين بالكثير من المميزات التي جعلت اللعبة عليها إقبال شديد من قبل محبي الألعاب القتالية الحديثة، وتتمثل هذه المميزات في كلا من: